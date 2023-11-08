Студенты Львовской политехники обращаются к правоохранителям через высказывания Фарион

В Украине не утихает скандал из-за высказывания экснардепки и языковеда Ирины Фарион о русскоязычных военных. Свою официальную позицию по ситуации обнародовали и студенты НУ "Львовская политехника", где она преподает.

Заметим, вчера в одном из корпусов вуза разместили плакаты, на которых говорилось о требовании увольнения профессора кафедры украинского языка.

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Коллегия и профком студентов Львовской политехники подготовила подчеркнули: ни в коем случае не поддерживают позицию госпожы Ирины, ведь наши военные заслуживают только уважения и признания!

Наша сила – в единстве! Наша позиция – в благодарности каждому воину ВСУ!

– отмечают студенты Политехники.

В заявлении, которое они обнародовали, акцентировали: во время полномасштабной войны с Россией украинские военнослужащие стоят на страже свободы и независимости Украины. Они защищают Украину ценой своей жизни и здоровья. Поэтому оскорблять их или унижать их честь и достоинство недопустимо.

При этом студенты отметили, что в Украине существует проблема насильственного обрусения веками. Но динамику украинизации сложно не заметить. После Победы государственная политика и сознание граждан должны довести процесс украинизации до конца, убеждены студенты вуза.

Подыгрывание врагу и медийное распространение оскорбительных нарративов о русскоязычных военнослужащих не совпадает с ценностями студентов Львовской политехники,

– говорится в документе.

Также студенты заявили о праве исследовать поведение Ирины Фарион во время преподавания. И напомнили, что оскорбление чести и достоинства украинских военнослужащих предусматривает уголовную ответственность.

В Коллегии студентов также призывают стражей порядка рассмотреть ситуацию с высказыванием Фарион.

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