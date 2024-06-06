Верховная Рада приняла закон о дошкольном образовании: какие изменения ожидать родителям и детям

Правительство 6 июня приняло закон о дошкольном образовании, за который проголосовали 299 депутатов. Целью закона является создание максимально благоприятных условий для стремительного развития качественного и доступного дошкольного образования.

Инициаторы законопроекта отмечали, что стремятся обеспечить и сбалансировать интересы всех участников образовательного процесса.

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Закон о дошкольном образовании

Законопроект № 8030 о дошкольном образовании зарегистрировали в Верховной Раде еще 13 сентября 2022 года. 21 марта 2023 года Верховная Рада рассмотрела его в первом чтении и приняла за основу.

Украине уже давно нужно реформировать дошкольное образование. Поэтому мы предлагаем четко определить формы его получения, формы детских садов, педагогическую поддержку родителей и еще ряд важных изменений. Уверен, их почувствуют все участники процесса – и педагоги, и родители,

– отмечал инициатор законопроекта Владимир Воронов, председатель подкомитета Рады по вопросам раннего развития и дошкольного образования.

По результатам голосования, документ хвалили в целом 299 голосами, о чем сообщил народный депутат Ярослав Железняк

Какие изменения ожидают родителей и детей

Для предоставления качественного и доступного дошкольного образования всем детям, документ предлагает в частности:

разрешить создание по заявлениям родителей отдельных групп с осуществлением образовательного процесса на языке коренных народов или национальных меньшинств (сообществ) наряду с государственным языком (в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования);

(сообществ) наряду с государственным языком (в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования); обеспечить детям с нарушением слуха право на получение дошкольного образования на украинском жестовом языке;

способствовать изучению языков международного общения (прежде всего английского ) в государственных и коммунальных учебных заведениях;

) в государственных и коммунальных учебных заведениях; запретить все формы дискриминации (в том числе на основании предоставления или непредоставления заведению дошкольного образования благотворительной помощи);

(в том числе на основании предоставления или непредоставления заведению дошкольного образования благотворительной помощи); обустроить территории, здания, сооружения и помещения учреждений дошкольного образования с учетом потребностей и возможностей маломобильных групп населения ;

; гарантировать каждому воспитаннику бесплатное получение дошкольного образования в государственном, коммунальном учреждении с возможностью пребывания в нем по запросу родителей до 11 часов в день ;

; создать условия для пребывания ребенка в учреждении дошкольного образования сверх гарантированного объема времени, но не более 12 часов;

обеспечить территориальную доступность дошкольного образования для всех его участников и перевозки (при необходимости) педагогических работников в сады и в обратном направлении (к месту жительства);

для всех его участников и перевозки (при необходимости) педагогических работников в сады и в обратном направлении (к месту жительства); создавать и обеспечивать функционирование мобильных детских садов ;

; предоставить детям право получать образование в различных формах или сочетая их, однако основной формой получения дошкольного образования определить очную (дневную);

позволить учреждениям дошкольного образования по возможности (с учетом запросов родителей детей и по решению учредителя заведения) вводить сетевую (дистанционную) форму получения образования , или же педагогический патронаж;

, или же педагогический патронаж; дать право родителям организовывать получение их детьми дошкольного образования по семейной (домашней) форме;

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