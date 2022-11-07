"Ситуация возмутительная": Кремень обратился к мэру Одессы из-за русского языка

Во время полномасштабной войны с Россией все больше украинцев отказываются от языка агрессора. "Очищают" от русского языка также города и села.

Однако не во всех населённых пунктах Украины спешат прощаться с языком врага. Засилье русского в Одессе в очередной раз возмутило Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

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Кременя возмутил русский язык в Одессе

Так, Кремень снова призвал мэра Одессы Геннадия Труханова демонтировать в городе вывески, таблицы и наружную рекламу не на украинском языке. Одесского главу уже призывали так поступить в феврале 2022 года.

Однако по состоянию на сегодняшний день ни ответа, ни ответных действий нет,

– отметил языковой омбудсмен.

Также Труханова призвали внести соответствующие нормы в правила благоустройства Одессы и другие акты.

Что интересно, языковой омбудсмен получал много обращений и сообщений о нарушениях действующего законодательства о государственном языке в городе. Наличие нарушений подтвердил мониторинг одесских активистов. Согласно его данным, из 150 проверенных ими магазинов каждый второй нарушает языковое законодательство.

По словам Кременя, ситуация с соблюдением языкового законодательства в Одессе крайне возмутительна и неблагоприятна. Еще сквозь призму того, что власти России используют русский язык как один из инструментов геополитической экспансии. Он подчеркнул, что размещенную с нарушениями наружную рекламу на улицах и проспектах необходимо убрать.

Это требование закона. Это – требование времени. Это – один из залогов победы Украины. Ведь языковой вопрос является одним из главных в ведении РФ войны против Украины,

– акцентировал языковой омбудсмен.

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Что предусматривает языковой закон 16 июля 2019 вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно документу, украинский язык является обязательным для органов государственной власти и публичных сфер. Закон гарантирует, что каждый человек в Украине может получать информацию и услуги на украинском языке. Источник: DW

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