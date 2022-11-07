"Ситуация возмутительная": Кремень обратился к мэру Одессы из-за русского языка
Источник:Тарас Кремень
Во время полномасштабной войны с Россией все больше украинцев отказываются от языка агрессора. "Очищают" от русского языка также города и села.
Однако не во всех населённых пунктах Украины спешат прощаться с языком врага. Засилье русского в Одессе в очередной раз возмутило Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.
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Кременя возмутил русский язык в Одессе
Так, Кремень снова призвал мэра Одессы Геннадия Труханова демонтировать в городе вывески, таблицы и наружную рекламу не на украинском языке. Одесского главу уже призывали так поступить в феврале 2022 года.
Однако по состоянию на сегодняшний день ни ответа, ни ответных действий нет,
– отметил языковой омбудсмен.
Также Труханова призвали внести соответствующие нормы в правила благоустройства Одессы и другие акты.
Что интересно, языковой омбудсмен получал много обращений и сообщений о нарушениях действующего законодательства о государственном языке в городе. Наличие нарушений подтвердил мониторинг одесских активистов. Согласно его данным, из 150 проверенных ими магазинов каждый второй нарушает языковое законодательство.
По словам Кременя, ситуация с соблюдением языкового законодательства в Одессе крайне возмутительна и неблагоприятна. Еще сквозь призму того, что власти России используют русский язык как один из инструментов геополитической экспансии. Он подчеркнул, что размещенную с нарушениями наружную рекламу на улицах и проспектах необходимо убрать.
Это требование закона. Это – требование времени. Это – один из залогов победы Украины. Ведь языковой вопрос является одним из главных в ведении РФ войны против Украины,
– акцентировал языковой омбудсмен.
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Что предусматривает языковой закон
16 июля 2019 вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Согласно документу, украинский язык является обязательным для органов государственной власти и публичных сфер.
Закон гарантирует, что каждый человек в Украине может получать информацию и услуги на украинском языке.
Источник: DW
Сколько россияне убили детей и разрушили образовательных учреждений в Украине
- Россия продолжает уничтожать учебные заведения в Украине в рамках полномасштабной войны. Также от рук агрессора и дальше гибнут дети и взрослые.
- Так, россияне с 24 февраля уже убили 430 украинских детей. При этом 820 детей получили ранения в результате военных действий в Украине.
- По состоянию на утро 7 ноября более 1 250 детей пострадали из-за полномасштабного вторжения агрессора. Эти цифры не окончательны.
- Из-за бомбардировок и обстрелов России повреждено также более 2,7 тысячи учебных заведений в нашем государстве. 332 из них разрушены полностью.