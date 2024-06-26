Зеленский подписал закон о применении английского языка в Украине

Владимир Зеленский 26 июня подписал закон о применении английского языка в Украине. Это стало известно из карточки закона №9432 на сайте парламента.

Законопроект 9432 предусматривает расширение сфер применения английского языка в Украине, что логично, ведь Украина выбрала путь на интеграцию с Европой.

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В Украине подписали закон об английском языке

Зеленский подал законопроект об английском языке в парламент еще в 2023 году. В этом году в начале июня Верховная Рада приняла его во втором чтении.

Тогда также поддержали правку, которая предусматривает бюджетную поддержку для кинотеатров за показ англоязычных фильмов на языке оригинала.

Закон предусматривает официальное закрепление статуса английского как одного из языков международного общения в Украине. Также определят те должности, кандидаты на которые должны обязательно знать английский язык.

Большие и острые дискуссии вызвала норма об англоязычном кино. Такие фильмы в кинотеатрах должны показывать в оригинале и с субтитрами на украинском, однако переход должен происходить постепенно.

Какие изменения предусматривает закон / Фото Михаила Федорова

Что известно о законопроекте