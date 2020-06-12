Ни для компромисса с Венгрией, ни в угоду любому другому соседу Украины не будет менять закон об образовании. Требования Венецианской комиссии выполнили, и это – "красная линия", больше изменений не будет.

Изменят ли закон об образовании для компромисса с Венгрией

Какие-либо дополнительные изменения в закон об образовании вносить не будут – кроме тех, которые советовала внести Венецианская комиссия. Об этом говорил 11 июня в эфире " Право на власть " министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет 24 канал.

Напомним Венгрия назвала условия, чтобы разблокировать вступление Украины в НАТО, и получила ответ

По словам министра, коллеги из Венгрии утверждают, что Украина рекомендаций Венецианской комиссии не выполняет. Это не соответствует действительности.

Мы эти рекомендации выполнили. И это "красная линия", которую я хочу сейчас четко озвучить для всех, кто обеспокоен судьбой закона об образовании: Украина не будет вносить никакие дополнительные изменения в закон об образовании,

– заявил Кулеба.

Венгрия выдвигает требования по таким изменениям, намекая на компромисс. Украина эти требования отвергает, но готова к поиску взаимопонимания в процессе воплощения закона, чтобы это происходило сбалансировано.

Но принципы, заложенные в законе об образовании, мы не будем менять в угоду кому-то из наших соседей,

– подытожил министр.

Коротко о законе Украины об образовании и претензиях Венгрии

16 января Рада приняла закон "О среднем образовании" , а 13 марта Зеленский подписал его. Перед этим больше всего правок документ претерпел в части о языке , потому что пришлось учитывать рекомендации Венецианской комиссии.

В законе предусмотрено следующее:

Обучение на родном языке в школах будут проводить только для коренных народов Украины, не проживающих в собственном языковой среде и не имею щих собственного государства (прежде всего, это крымские татары ).

щих Другие меньшинства, являющиеся носителями языков Евросоюза (румынского, венгерского, польского и так далее) до 5 класса могут учиться на родном языке, а после – от 20% до 60% предметов будут преподавать на украинском.

Те же меньшинства, проживающие в своей языковой среде (например, россияне) с 5 класса будут иметь преподавание на украинском уже от 80% предметов.