Закон об образовании – на "красной линии", менять его в угоду соседям не будут, – Кулеба
Ни для компромисса с Венгрией, ни в угоду любому другому соседу Украины не будет менять закон об образовании. Требования Венецианской комиссии выполнили, и это – "красная линия", больше изменений не будет.
Изменят ли закон об образовании для компромисса с Венгрией
Какие-либо дополнительные изменения в закон об образовании вносить не будут – кроме тех, которые советовала внести Венецианская комиссия. Об этом говорил 11 июня в эфире "Право на власть" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет 24 канал.
Напомним Венгрия назвала условия, чтобы разблокировать вступление Украины в НАТО, и получила ответ
По словам министра, коллеги из Венгрии утверждают, что Украина рекомендаций Венецианской комиссии не выполняет. Это не соответствует действительности.
Мы эти рекомендации выполнили. И это "красная линия", которую я хочу сейчас четко озвучить для всех, кто обеспокоен судьбой закона об образовании: Украина не будет вносить никакие дополнительные изменения в закон об образовании,
– заявил Кулеба.
Венгрия выдвигает требования по таким изменениям, намекая на компромисс. Украина эти требования отвергает, но готова к поиску взаимопонимания в процессе воплощения закона, чтобы это происходило сбалансировано.
Но принципы, заложенные в законе об образовании, мы не будем менять в угоду кому-то из наших соседей,
– подытожил министр.
Коротко о законе Украины об образовании и претензиях Венгрии
16 января Рада приняла закон "О среднем образовании", а 13 марта Зеленский подписал его. Перед этим больше всего правок документ претерпел в части о языке, потому что пришлось учитывать рекомендации Венецианской комиссии.
В законе предусмотрено следующее:
- Обучение на родном языке в школах будут проводить только для коренных народов Украины, не проживающих в собственном языковой среде и не имеющих собственного государства (прежде всего, это крымские татары).
- Другие меньшинства, являющиеся носителями языков Евросоюза (румынского, венгерского, польского и так далее) до 5 класса могут учиться на родном языке, а после – от 20% до 60% предметов будут преподавать на украинском.
- Те же меньшинства, проживающие в своей языковой среде (например, россияне) с 5 класса будут иметь преподавание на украинском уже от 80% предметов.
Учитывая все это, Венгрия считает, что украинские законы об образовании и языке "ограничивают" права венгерского национального меньшинства в Украине – в частности, на Закарпатье. И поэтому пытается блокировать евроинтеграцию Украины и ее сближение с НАТО.