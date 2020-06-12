Ані для компромісу з Угорщиною, ані на догоду будь-якому іншому сусіду Україна не буде змінювати закон про освіту. Вимоги Венеціанської комісії виконали, і це – "червона лінія", більше змін не буде.

Чи змінять закон про освіту для компромісу з Угорщиною

Якісь додаткові зміни до закону про освіту вносити не будуть – окрім тих, які радила внести Венеціанська комісія. Про це говорив 11 червня в ефірі "Право на владу" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише 24 канал.

Нагадаємо Угорщина назвала умови, щоб розблокувати вступ України до НАТО, і отримала відповідь

За словами міністра, колеги з Угорщини твердять, що Україна рекомендацій Венеціанської комісії не виконує. Це не відповідає дійсності.

Ми ці рекомендації виконали. І це "червона лінія", яку я хочу зараз чітко озвучити для всіх, хто переймається долею закону про освіту: Україна не буде вносити ніякі додаткові зміни до закону про освіту,

– заявив Кулеба.

Угорщина висуває вимоги щодо таких змін, натякаючи на компроміс. Україна ці вимоги відкидає, але готова до порозуміння щодо процесу втілення закону, щоб це відбувалося збалансовано.

Але принципи, закладені в законі про освіту, ми не будемо змінювати на догоду комусь із наших сусідів,

– підсумував міністр.

Коротко про закон України про освіту та претензії Угорщини

16 січня Рада прийняла закон "Про повну загальну середню освіту", а 13 березня Зеленський підписав його. Перед цим найбільше правок документ зазнав у частині про мову, бо довелося враховувати рекомендації Венеціанської комісії.

У законі передбачено таке:

Навчання рідною мовою у школах проводитимуть лише для корінних народів України, які не проживають у власному мовному середовищі та не мають власної держави (насамперед, це кримські татари ).

). Інші меншини, які є носіями мов Євросоюзу (румунської, угорської, польської тощо) до 5 класу можуть вчитися рідною мовою, а після – від 20% до 60% предметів викладатимуть українською.

до 5 класу можуть вчитися рідною мовою, а після – від 20% до 60% предметів викладатимуть українською. Ті ж меншини, які мешкають у своєму мовному середовищі (як-от росіяни) з 5 класу матимуть викладання українською вже від 80% предметів.

З огляду на все це, Угорщина вважає, що українські закони про освіту і мову "обмежують" права угорської національної меншини в Україні – зокрема, на Закарпатті. І через це намагається блокувати євроінтеграцію України та її зближення з НАТО.