Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив рассказал, как процесс будет происходить, в частности, в сельской местности. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильнре.Тернополь.

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Как оптимизируют сеть школ?

В сельской местности ситуация зависит от количества детей в школах.

Если в школе есть дети и их достаточно много, школы не закрываются, а продолжают функционировать. На самом деле самая большая проблема в тех населенных пунктах, где детей нет, где их количество постоянно уменьшается. И даже в таких случаях мы говорим, что школы должны оставаться, но должны быть реорганизованы и оптимизированы,

– уточнил заместитель Лисового.

И отметил, что начальные школы должны быть максимально приближены к месту жительства детей – в тех населенных пунктах, где есть эти дети.

Есть очень много инструментов для того, чтобы ввести обучение в таких маленьких начальных школах, где мало детей. Это классы-комплекты, это сводные классы, это различные формы обучения. При этом эти школы должны работать,

– говорит он.

И добавляет: для того, чтобы работала базовая школа, то есть пятые – девятые классы, очевидно, надо большее количество детей. Но ученики уже изучают предметы естественного цикла: химию, физику, биологию. Для этого нужны лаборатории, оснащение.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Может ли территориальная община сама обеспечивать школу?

Сташкив напомнил, что учредителем учебных заведений является не МОН или ОВА, а территориальные общины. И именно они решают, как школы в дальнейшем будут функционировать. Если община готова инвестировать собственные средства в школы, строить лаборатории, содержать для небольшого количества детей учителей – пусть принимает такое решение.

Министерство ни в коем случае не обязывает закрывать школу. Решение – за территориальными общинами. Конечно, мы стимулируем и поддерживаем объединение, создание опорных школ. Это когда создается одна школа, в которую подвозятся ученики пятых – девятых классов, а порой и начальных классов из других населенных пунктов,

– говорит заместитель министра.

Для подвоза детей в опорную школу предоставляют автобусы. В этом году выделили почти 2 миллиарда гривен на приобретение школьных автобусов. За них купили более 600 автобусов. В прошлом году – почти 500 автобусов.

Если говорить о старшей профильной школе, то есть десятые – одиннадцатые классы, это отдельный тип заведений – лицеи, и их функционирование в реформе новой украинской школы, которое предусмотрено с 2027 года. Планируется объединение школ в такие большие лицеи, где будет большое количество учеников десятых – одиннадцатых классов, а в дальнейшем и двенадцатых,

– резюмировал чиновник.

Мы также рассказывали, что Кабмин распределил образовательную субвенцию до конца 2025 года.