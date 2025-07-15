Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків розповів, як процес відбуватиметься, зокрема, у сільській місцевості. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.Тернопіль.

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Як оптимізують мережу шкіл?

У сільській місцевості ситуація залежить від кількості дітей у школах.

Якщо в школі є діти і їх достатньо багато, школи не закриваються, а продовжують функціонувати. Насправді найбільша проблема в тих населених пунктах, де дітей немає, де їхня кількість постійно зменшується. І навіть в таких випадках ми говоримо, що школи повинні залишатися, але повинні бути реорганізовані та оптимізовані,

– уточнив заступник Лісового.

І наголосив, що початкові школи повинні бути максимально наближені до місця проживання дітей – у тих населених пунктах, де є ці діти.

Є дуже багато інструментів для того, щоб запровадити навчання в таких маленьких початкових школах, де мало дітей. Це класи-комплекти, це зведені класи, це різні форми навчання. При цьому ці школи повинні працювати,

– каже він.

І додає: для того, щоб працювала базова школа, тобто п'яті – дев'яті класи, очевидно, треба більшу кількість дітей. Але учні вже вивчають предмети природничого циклу: хімію, фізику, біологію. Для цього потрібні лабораторії, оснащення.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Чи може територіальна громада сама забезпечувати школу?

Сташків нагадав, що засновником закладів освіти є не МОН чи ОВА, а територіальні громади. І саме вони вирішують, як школи надалі функціонуватимуть. Якщо громада готова інвестувати власні кошти в школи, будувати лабораторії, утримувати для невеликої кількості дітей вчителів – нехай ухвалює таке рішення.

Міністерство в жодному випадку не зобов'язує закривати школу. Рішення – за територіальними громадами. Звичайно, ми стимулюємо і підтримуємо об'єднання, створення опорних шкіл. Це коли створюється одна школа, в яку підвозяться учні п'ятих – дев'ятих класів, а деколи і початкових класів з інших населених пунктів,

– каже заступник міністра.

Для довезення дітей до опорної школи надають автобуси. Цьогоріч виділили майже 2 мільярди гривень на придбання шкільних автобусів. За них купили понад 600 автобусів. Торік – майже 500 автобусів.

Якщо говорити про старшу профільну школу, тобто десяті – одинадцяті класи, це окремий тип закладів – ліцеї, і їхнє функціонування в реформі нової української школи, яке передбачено з 2027 року. Планується об'єднання шкіл в такі великі ліцеї, де буде велика кількість учнів десятих – одинадцятих класів, а надалі і дванадцятих,

– резюмував посадовець.

Ми також розповідали, що Кабмін розподілив освітню субвенцію до кінця 2025 року.