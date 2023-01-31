"Это наша линия обороны": должны ли украинские вузы запретить русский язык

Украинские вузы должны последовать примеру Киево-Могилянской академии. Следовательно, запретить в своих стенах русский язык.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. При этом подчеркнул, что всячески поддерживает утверждение украинского языка.

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Должны ли украинские вузы запретить русский язык

Кремень подчеркнул, что Закон о высшем образовании предусматривает автономизацию высших учебных заведений. Поэтому вузы должны давно принять для себя аналогичные решения.

Украинская молодежь будет активно участвовать в восстановлении Украины. Язык – это наша граница, наша линия обороны,

– подчеркнул Кремень.

И добавил, что пора увеличить статус и присутствие украинского языка в наших университетах. Это важно для будущего. Уполномоченный надеется, что инициативу о запрете русского языка в украинских вузах поддержит Совет ректоров в ближайшие дни.

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Кремень также рассказал, что две недели назад Харьковский университет имени Василия Каразина ввел должность Уполномоченного по защите государственного языка на общественных началах. Теперь за соблюдением языкового законодательства в вузе будет следить заведующий кафедрой.

Ведь действительно были замечания и нарушения (в вузе – ред.). В частности, доценты во время проведения занятий использовали негосударственный язык и использовали русскоязычную литературу,

– уточнил языковой омбудсмен.

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