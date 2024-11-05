В КНУ имени Шевченко запретят Telegram: кого это будет касаться
В КНУ имени Шевченко вводят новые правила использования мессенджера Telegram. Ректор университета подписал приказ, который обязывает пользователей перейти на другие платформы.
Ограничения на использование мессенджера Telegram в КНУ введут с 11 ноября. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Суспильне.
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Что известно об ограничении пользования Telegram в КНУ
Обратите внимание! Изменения будут касаться всех сотрудников Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, которые используют служебные устройства.
Это решение принял ректор университета Владимир Бугров, о чем сообщила пресс-служба вуза.
4 ноября на Telegram-канале университета стартовал опрос, целью которого было определить, какую альтернативную платформу студенты и преподаватели выберут для общения.
Где еще заблокировали Telegram
Ранее в Украине государственным служащим, военным и работникам критической инфраструктуры запретили устанавливать Telegram на служебных устройствах, за исключением тех, для кого это необходимо по долгу службы.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания также запретил использование Telegram на служебных устройствах сотрудников для защиты служебной информации и создает сегмент сети для анализа деятельности медиа в Telegram.
- Блокировка соцсети также произошло и во Львовском национальном университете имени Франко.