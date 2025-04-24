Какую зарплату получают преподаватели Львовской политехники
- Преподаватели Львовской политехники получают зарплату от 12 до 20 тысяч гривен в зависимости от должности, научной степени и стажа.
- Ректор Наталья Шаховская ранее заявляла, что планирует пересмотреть надбавки и премии для преподавателей.
Ректор Львовской политехники Наталья Шаховская рассказала, какую зарплату получают преподаватели вуза. При этом уточнила, что это низкая заработная плата.
По ее словам, это 12 – 20 тысяч гривен. Об этом она сказала в интервью изданию dou.ua, передает 24 Канал.
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Какая зарплата у преподавателей Львовской политехники
Шаховская говорит: радикальные изменения в отборе преподавателей ввести сложно – прежде всего из-за низкой оплаты труда.
В зависимости от должности, научной степени и выслуги лет зарплата преподавателя может составлять 12 – 20 тысяч гривен,
– уточнила она.
И добавила, что сложно мотивировать молодежь приходить работать в вуз. Однако администрация университета постоянно ищет способы, как заинтересовать людей преподавать. Говорится о том, чтобы дать им возможности для развития, участие в проектах, стажировки, академические обмены.
- Напомним, что недавно Национальный университет "Львовская политехника" получил нового ректора. Вуз впервые в его истории возглавила женщина – 46-летняя доктор технических наук Наталья Шаховская.
- Профессор Шаховская заявила, что ежемесячно получает около 50 тысяч гривен зарплаты "на руки".
- При этом добавила, что порой у нее возникали мысли относительно увольнения из-за низкой зарплаты.
- Ректор также заявила, что хочет пересмотреть суммы надбавок и премий преподавателям университета.