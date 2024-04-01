Зарплата учителей в Украине выросла

С 1 апреля в Украине выросла зарплата учителей. Ранее это анонсировали в Минобразования.

Это второй этап повышения оплаты труда педагогов в этом году. Первый состоялся 1 января в соответствии с принятым Госбюджетом на 2024 год, отмечает Образование 24.

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Зарплаты учителей выросли

Так, с 1 апреля выплаты педагогам выросли на 12,6%.

Ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отмечал, что в среднем учителя после повышения на I этапе будут получать 14 тысяч гривен. А с 1 апреля – после II этапа повышения – уже 16 тысяч гривен.

Заметим также, что глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявлял, что среднемесячная зарплата учителя высшей категории вырастет с 14,4 тысячи гривен до 17,4 тысячи гривен.

В целом выплаты повысили на 21%.

Минимальная зарплата также выросла

Заметим при этом, что с 1 апреля минимальная заработная плата в Украине также снова выросла – с 7 100 гривен до 8 000 гривен.

С 1 января 2024 года размер минимальной зарплаты в Украине вырос с 6 700 гривен до 7 100 гривен.

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