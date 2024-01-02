Зарплата учителей в Украине выросла

С 1 января 2024 выросли зарплаты учителей. Соответствующие изменения предусмотрены в Госбюджете на 2024 год.

Повышение также анонсировали и чиновники в прошлом году. Насколько возросли выплаты педагогам, рассказывает Образование 24.

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Зарплата учителей выросла

Ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказывал, что выплаты педагогам увеличат в 2024 году в два этапа:

I этап – с 1 января;

ІІ этап – с 1 апреля.

В частности, с начала этого года выплаты выросли на 10%. С 1 апреля вырастут на 12,6%.

Оксен Лисовой отмечал, что в среднем педагоги после повышения на первом этапе будут получать 14 тысяч гривен. А с 1 апреля – после ІІ этапа повышения – уже 16 тысяч гривен.

Отметим также, что глава украинского правительства Денис Шмигаль также заявлял не так давно, что среднемесячная зарплата учителя высшей категории вырастет с 14,4 тысяч гривен до 17,4 тысяч гривен. Он также пообещал, что выплаты в целом повысят на 21%. Деньги на это заложили в Госбюджете.

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Сколько получают учителя