Заместитель Лисового рассказал о прибавках к зарплате учителей

В Украине сейчас действует слишком сложная система оплаты труда учителей. Кроме базовой ставки, существует еще 52 надбавки, которые педагоги могут получать.

Об этом сообщил заместитель главы Минобразования Андрей Сташкив. И добавил, что такая система начисления зарплаты учителей является непрозрачной.

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Так, педагоги в Украине не могут прогнозировать размер своей зарплаты. Поэтому Сташкив отметил, что в соответствии с представленным "Стратегического плана деятельности МОН до 2027 года", обновление системы оплаты труда учителей является одним из приоритетных направлений работы ведомства.

Также чиновник заявил, что изменение оплаты труда должно происходить параллельно с переосмыслением системы оценки профессионального развития педагога и системы аттестации. Они должны соответствовать современным потребностям и ожиданиям.

Все же во время войны, по словам Сташкива, педагогам не стоит ожидать значительного увеличения зарплат. Однако он напомнил, что в 2024 году педагогам повысят выплаты на около 20% в пределах повышения размера минимальной зарплаты.

Заместитель главы МОН при этом напомнил, что в этом году правительство поддержало решение о выделении еще 1,5 миллиарда гривен образовательной субвенции для НУШ.

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