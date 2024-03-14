Про це повідомив заступник очільника Міносвіти Андрій Сташків. І додав, що така система нарахування зарплати вчителів є непрозорою.

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Так, педагоги в Україні не можуть прогнозувати розмір своєї зарплати. Тож Сташків наголосив, що відповідно до презентованого "Стратегічного плану діяльності МОН до 2027 року”, оновлення системи оплати праці вчителів є одним із пріоритетних напрямів роботи відомства.

Також посадовець заявив, що зміна оплати праці має відбуватися паралельно з переосмисленням системи оцінки професійного розвитку педагога та системи атестації. Вони повинні відповідати сучасним потребам і очікуванням.

Все ж у час війни, за словами Сташківа, педагогам не варто очікувати на значне збільшення зарплат. Однак він нагадав, що у 2024 році освітянам підвищать виплати на близько 20% у межах підвищення розміру мінімальної зарплати.

Заступник очільника МОН при цьому нагадав, що цього року уряд підтримав рішення про виділення ще 1,5 мільярда гривень освітньої субвенції для НУШ.

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Вчителям підвищать зарплату у 2024 році