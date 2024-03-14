Об этом сообщил заместитель главы Минобразования Андрей Сташкив. И добавил, что такая система начисления зарплаты учителей является непрозрачной.
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Так, педагоги в Украине не могут прогнозировать размер своей зарплаты. Поэтому Сташкив отметил, что в соответствии с представленным "Стратегического плана деятельности МОН до 2027 года", обновление системы оплаты труда учителей является одним из приоритетных направлений работы ведомства.
Также чиновник заявил, что изменение оплаты труда должно происходить параллельно с переосмыслением системы оценки профессионального развития педагога и системы аттестации. Они должны соответствовать современным потребностям и ожиданиям.
Все же во время войны, по словам Сташкива, педагогам не стоит ожидать значительного увеличения зарплат. Однако он напомнил, что в 2024 году педагогам повысят выплаты на около 20% в пределах повышения размера минимальной зарплаты.
Заместитель главы МОН при этом напомнил, что в этом году правительство поддержало решение о выделении еще 1,5 миллиарда гривен образовательной субвенции для НУШ.
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Учителям повысят зарплату в 2024 году
- Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщал, что в этом году зарплата педагогов вырастет на 21%.
- Глава МОН Оксен Лисовой уточнял, что зарплаты педагогам увеличат в два этапа:
- І этап – с 1 января – более чем на 10%;
- ІІ этап – с 1 апреля – на 12,6%.
- В среднем педагоги должны получать с 1 апреля 16 тысяч гривен.
- Среднемесячная зарплата учителя высшей категории вырастет с 14,4 тысячи гривен до 17,4 тысячи гривен.