Может ли государство повысить зарплату учителям до 40 тысяч: в Раде сделали заявление
Источник:Telegraf
На сегодня у государства нет возможности обеспечить повышение оплаты труда педагогам до 40 тысяч гривен. Говорится, в частности, о выделении средств из госбюджета.
Об этом заявила народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа. Она отметила, что госбюджет “не потянет” такого кардинального повышения зарплат учителям.
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Государство не имеет ресурсов для существенного повышения зарплаты учителям
Пипа отметила, что не знает, где пути роста проблемы повышения зарплат учителям.
Разве что будем привлекать средства из-за рубежа,
– уточнила нардеп.
И добавила, что наше государство на образование тратит 7% ВВП. По словам Пипы, это очень высокий процент по сравнению с большинством стран. Однако проблема в том, что у нас ВВП низкий в абсолютных величинах.
Поэтому я не вижу, где есть возможность дополнительного роста зарплаты без привлечения средств из-за рубежа. Способности государственного бюджета платить 40 тысяч гривен каждому учителю я не вижу,
– резюмировала народная избранница.
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Повысили ли зарплату учителям с 1 апреля
- Несколько месяцев назад глава Минобразования Украины Оксен Лисовой анонсировал повышение зарплаты педагогам с января и с апреля 2024 года.
- Однако педагоги говорят, что не почувствовали ожидаемого повышения оплаты труда с апреля.
- В Минобразования заявили, что повышение зарплат бюджетникам должно было происходить в рамках общего повышения размера должностного оклада работника I тарифного разряда и соответствующего изменения всей единой тарифной сетки.
- В ведомстве также сообщили, что соответствующее решение принимает правительство по представлению Министерства экономики Украины. И посоветовали для получения детального разъяснения обратиться в соответствующее министерство.
- Юрист Александр Брыжак объяснил, что проект о повышении должностного оклада учителям с 1 января и 1 апреля 2024 года Кабмин не принял.