Лисовой рассказал, на сколько учителям в этом году увеличили зарплату

С января 2025 года учителя в Украине дополнительно получают "на руки" 1000 гривен доплаты к зарплате. С сентября эта сумма вырастет вдвое.

Таким образом, увеличение заработной платы педагогов выросло более чем на 10 процентов. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил министр образования и науки Оксен Лисовой, информирует 24 Канал.

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Выросла ли в этом году зарплата учителей

Чиновник отметил, что вопрос социального обеспечения учителей является действительно большой проблемой и требует немедленного решения.

В этом году правительство обеспечило увеличение заработной платы более чем на 10 процентов. Этого, конечно, недостаточно. Это 12 миллиардов гривен, и сумма, на которую увеличена образовательная субвенция для оплаты труда учителям,

– уточнил министр.

Также глава МОН добавил, что проблема низкой заработной платы касается не только учителей, но всех педагогов и педагогов, работающих в сфере дошкольного, профессионального предвысшего, профессионального и высшего образования.

Согласно Закону "Об образовании" мы должны найти средства в объеме 270 миллиардов на увеличение заработной платы. И работаем над тем, чтобы или поэтапно, или одномоментно при появлении таких средств обеспечить выполнение этой статьи,

– резюмировал Лисовой.

Ранее в МОН разъяснили, кто из педагогов может получать доплату к зарплате.