Минобразования обещает части учителей увеличенные зарплаты

Минобразования начало работу по формированию кадрового резерва педагогов. Их хотят отправлять в будущем работать на деоккупированные территории Украины.

Замглавы МОН Андрей Сташков рассказал об этом на форуме "Образование Луганской области: восстановление и реинтеграция".

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Сташков также призвал всех желающих принять участие в формировании такого кадрового резерва педагогов.

Министерство готово их научить, стимулировать не только духовно, но и материально. Увеличены заработные платы для тех территорий, где будут работать эти учителя,

– уточнил чиновник.

Ранее глава Минобразования Оксен Лисовой заявлял, что нужно 30 тысяч учителей для работы на будущих деоккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей. Также заявляли о формировании "Гвардии учителей" для претворения в жизнь вышеупомянутой цели.

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