В МОН рассказали о новой системе оплаты труда учителей и конкуренции
Источник:osvita.ua
Новая система оплаты труда учителей в Украине должна создавать конкурентные условия среди педагогов. Такую цель преследует Минобразования.
Она заложена в презентованном МОН Визии будущего украинского образования. В документе, в частности, говорится о финансировании в полном объеме системы среднего образования и обеспечении его эффективным управлением.
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В МОН рассказали о новой системе оплаты труда учителей
Так, в Украине должны обновить сеть учебных заведений, которая будет иметь достаточное финансирование.
Новая система оплаты труда должна способствовать повышению престижности профессии учителя и создавать конкурентные условия в педагогическом сообществе,
– считают авторы видения.
Кроме того, образовательную политику должны формировать на основе доказательных данных и ведущих международных подходов и практик.
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Когда учителям и преподавателям повысят зарплату
- Минобразования уже активно работает над вопросом повышения зарплат педагогов. Как учителей, так и преподавателей, заявил министр образования Оксен Лисовой.
- Действующие зарплаты педагогов, по его мнению, – это унижение. Они должны получать достойные зарплаты.
- Если мы хотим воспитывать гражданина, то должны сделать так, чтобы педагог чувствовал себя достойным человеком, подчеркнул Лисовой.
- При этом добавил, что общался по этому вопросу с руководителями нашего государства.
- Повышение должно быть системным, говорят в МОН.