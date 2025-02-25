Не только оклад: как и что формирует зарплату учителя в Украине

Средняя зарплата учителей в Украине – ориентировочно 13 тысяч гривен. В целом суммы оплаты труда педагогов формируются по-разному.

Все потому, что они содержат базовые ставки по тарифным разрядам, обязательные доплаты и надбавки. От чего зависит размер выплат педагогов в 2025 году, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE, которые получили ответ на официальный запрос из Министерства образования и науки Украины.

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Как формируется зарплата учителя в Украине

Размеры должностных окладов педагогических работников в учебных заведениях зависят от Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы (далее – ЕТС). Это утверждено приказом МОН от 26.09.2005 № 557 и постановлением Кабинета министров от 30.08.2002 № 1298.

Приложение 6 к приказу содержит тарифные разряды, в соответствии с которыми исчисляют должностные оклады учителей. Ставки зависят от квалификационной категории. Например, если педагог не имеет категории, то его тарифный разряд – 10-11. Далее по возрастанию:

вторая категория – 12 тарифный разряд;

первая категория – 13 тарифный разряд;

высшая категория – 14 тарифный разряд.

Специалистам, которые имеют образовательно-квалификационный уровень специалиста или магистра (высшее образование), устанавливают 11 тарифный разряд. Присвоение категорий и установление тарифного разряда осуществляют по результатам аттестации,

– отметили в МОН.

Плюс по постановлению КМУ № 22 от 11 января 2018 года № 22 все педагогические работники, в частности учителя школ, имеют право на повышение должностных окладов на 10%. Такое увеличение формирует новый оклад, от размера которого исчисляют другие доплаты и надбавки.



Ответ МОН об оплате труда учителей / Новости.LIVE

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Какие надбавки имеют учителя в Украине

Кроме должностного оклада, существуют обязательные доплаты за отдельные виды педагогической деятельности в государственных и коммунальных учебных заведениях. Их можно устанавливать на весь объем учебной нагрузки или только часть. В перечень таких надбавок входит:

доплата за выслугу лет – осуществляется ежемесячно в процентах к ставке заработной платы в зависимости от стажа педагогической работы (свыше 3 лет – 10%, свыше 10 лет – 20% и свыше 20 лет – 30%);

доплата за престижность труда – устанавливается в предельном размере 30% оклада, но не менее 5% (размер определяет руководитель заведения в пределах фонда оплаты труда).

Интересно! Отдельно учителей могут премировать на основании положения, утвержденного руководством школы. Порядок и размеры определяют в соответствии с вкладом педагога в общие результаты работы.

Гарантиями государства является выплата ежегодного денежного вознаграждения в размере до одного должностного оклада за добросовестный труд, образцовое выполнение возложенных обязанностей, а также помощь на оздоровление в размере месячной ставки при предоставлении ежегодного отпуска,

– добавили в МОН.

Также в 2025 году ведомство ввело доплату за работу в неблагоприятных условиях. Речь идет о регулярной выплате всем педагогическим работникам школ государственной и коммунальной форм в размере 1 000 гривен (с 1 января) и 2 000 гривен (с 1 сентября).