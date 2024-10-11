МОН разработало сценарии повышения зарплат учителей: есть ли на это деньги

Учителя в Украине ожидают повышения оплаты труда. Однако чиновники заявляют об отсутствии необходимых средств.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что для повышения зарплаты всем работникам образования надо дополнительно 270 миллиардов гривен. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Сколько денег нужно на повышение зарплат учителям

Министр заявил, что вопрос повышения зарплат педагогам предусмотрен статьей 61 заключительных положений закона "Об образовании" и является правильным и справедливым. Но на это дополнительных денег на сегодня у государства нет.

Все же чиновник отметил, что Минобразования разработало несколько сценариев повышения заработных плат для учителей, в том числе и поэтапный. Для их реализации надо дополнительно хотя бы 80 миллиардов гривен.

В то же время министр подчеркнул, что на сегодня расходы на зарплаты педагогам финансируют за счет доноров и партнеров.

Как только появится возможность, я абсолютно уверен, что учителя будут первые в очереди на повышение их социальных стандартов,

– заявил министр.

При этом добавил, что на сегодня приоритетом для министерства и правительства является безопасность детей: все ресурсы направляются на обеспечение этой потребности.

Интересно! Оксен Лисовой отметил: средняя зарплата учителя на сегодня составляет 12 тысяч гривен. В зависимости от нагрузки, она может быть больше или меньше.

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