Глава МОН рассказал, когда учителям повысят зарплату
- Украинское правительство нашло в этом году 12 миллиардов гривен для дополнительных выплат учителям.
- Министр образования и науки Украины отметил, что для реализации стратегии повышения зарплат учителям нужно дополнительно 200 миллиардов гривен, но сейчас у государства нет этих средств.
На повышение оплаты труда учителей в Украине нужны значительные средства. Это понимают и в правительстве, и в Министерстве образования и науки Украины.
Поэтому правительство может принять соответствующее решение, если средства на это появятся. Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, информирует 24 Канал.
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Когда учителям повысят зарплату
Чиновник отметил, что в этом году 12 миллиардов гривен чиновники нашли, чтобы добавить немного денег к зарплате учителям.
Говорится о так называемой учительской тысяче. Педагоги с 1 января получают 1000 гривен доплаты к зарплате. С сентября эта сумма возрастет вдвое. Однако эти доплаты актуальны во время военного положения, в частности.
Это уже шаг вперед, а сама Стратегия, которую мы имеем, предусматривает минимум 200 миллиардов гривен дополнительного финансирования на образовательную субвенцию. И когда будет возможность найти эти средства, учителя будут первыми, кому будет поднята зарплата,
– заявил министр.
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Какую зарплату должны получать учителя
- В соответствии с законодательством Украины, должностной оклад педагога низкой квалификационной категории устанавливают в размере трех минимальных заработных плат. На сегодня – это 24 тысячи гривен.
- Однако у государства сейчас нет нужного количества денег для реализации этой нормы, заявил председатель Образовательного комитета Рады.
- Бабак отметил: нет коллизии законодательства – есть вопрос финансовой состоятельности нашего государства.