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Учеба Образование в Украине Глава МОН рассказал, когда учителям повысят зарплату
18 апреля, 18:16
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Глава МОН рассказал, когда учителям повысят зарплату

Мария Волошин
Основні тези
  • Украинское правительство нашло в этом году 12 миллиардов гривен для дополнительных выплат учителям.
  • Министр образования и науки Украины отметил, что для реализации стратегии повышения зарплат учителям нужно дополнительно 200 миллиардов гривен, но сейчас у государства нет этих средств.

На повышение оплаты труда учителей в Украине нужны значительные средства. Это понимают и в правительстве, и в Министерстве образования и науки Украины.

Поэтому правительство может принять соответствующее решение, если средства на это появятся. Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, информирует 24 Канал.

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Когда учителям повысят зарплату

Чиновник отметил, что в этом году 12 миллиардов гривен чиновники нашли, чтобы добавить немного денег к зарплате учителям.

Говорится о так называемой учительской тысяче. Педагоги с 1 января получают 1000 гривен доплаты к зарплате. С сентября эта сумма возрастет вдвое. Однако эти доплаты актуальны во время военного положения, в частности.

Это уже шаг вперед, а сама Стратегия, которую мы имеем, предусматривает минимум 200 миллиардов гривен дополнительного финансирования на образовательную субвенцию. И когда будет возможность найти эти средства, учителя будут первыми, кому будет поднята зарплата,
– заявил министр.

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Какую зарплату должны получать учителя

  • В соответствии с законодательством Украины, должностной оклад педагога низкой квалификационной категории устанавливают в размере трех минимальных заработных плат. На сегодня – это 24 тысячи гривен.
  • Однако у государства сейчас нет нужного количества денег для реализации этой нормы, заявил председатель Образовательного комитета Рады.
  • Бабак отметил: нет коллизии законодательства – есть вопрос финансовой состоятельности нашего государства.