В Раде рассказали, повысят ли зарплаты воспитателям садиков
В Украине с 2025 года учителя будут получать доплаты к зарплате. С 1 января – по 1000 гривен ежемесячно, а с 1 сентября – по 2000 гривен.
В Раде при этом сообщили, ожидать ли повышения оплаты труда работникам отрасли дошкольного и внешкольного образования. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на телеграмм-канал главы Образовательного комитета Верховной Рады Украины Сергея Бабака.
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Получат ли работники дошкольного и внешкольного образования дополнительные выплаты
Бабак отметил, что из государственного бюджета не финансируют сферу дошкольного и внешкольного образования. Верховная Рада не принимает решений по зарплатам этих педагогов.
Дошкольное и внешкольное образование финансирует местная власть: объединенные территориальные общины, города, области,
– уточнил народный избранник.
Также уточнил, что в новом Законе Украины "О дошкольном образовании", который недавно приняли нардепы, заложили возможность для местных властей платить работникам садиков любого уровня зарплаты без привязки к чему-то.
Документ должен вступить в силу через год после принятия. Однако на следующей неделе нардепы, по словам Бабака, должны проголосовать за другое решение, чтобы изменения произойдут уже с 1 января 2025 года.
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Что известно о дополнительных выплатах учителям
- С 1 января 2025 года в Украине вводят ежемесячную учительскую доплату к зарплате педагогам. Так правительство намерено поддержать украинских учителей.
- С 1 сентября педагоги будут получать уже по 2000 гривен.
- В МОН сообщили, что доплаты предусмотрены для всех педагогических работников школ, а именно: учителей, психологов, руководителей кружков и тому подобное.
- Средства на выплаты заложили в государственный бюджет на 2025 год.
- Для почти полмиллиона школьных работников предусмотрели 12 миллиардов гривен.
- Выплаты установили на время действия военного положения, а также в течение того года, когда его отменят, уточнили в МОН.