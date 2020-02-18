Зеленский подписал закон о бесплатном питании для переселенцев в учебных заведениях

Владимир Зеленский подписал закон, по которому дети внутренне перемещенных лиц смогут бесплатно питаться в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях. Закон распространяет свое действие также на частные учебные заведения.

Об изменениях в законы Украины "О дошкольном образовании", "О детском питании" и "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" говорится на официальном сайте Верховной Рады Украины.

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Закон, который был принят еще 16 января, также обеспечивает детским питанием детей грудного возраста и детей второго года жизни из числа внутренне перемещенных лиц.

По мнению авторов нового закона, внутренне перемещенные лица нуждаются в дополнительной защите.

Государством не обеспечены на должном уровне условия для проживания внутренне перемещенных лиц на других территориях Украины. Сами же люди не в состоянии обзавестись собственным жильем из-за отсутствия для этого средств, часто не могут трудоустроиться в связи с негативными тенденциями на рынке труда, а иногда вообще не имеют средств для существования,

– сказано в пояснительной записке.

В документе также говорится, что изменения в закон потребуют дополнительных денег. Чтобы обеспечить выполнение закона, из госбюджета нужно выделить дополнительно 323 миллиона гривен.

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Сколько в Украине несовершеннолетних переселенцев?По данным Министерства социальной политики, по состоянию на конец октября 2019 года в Украине количество вынужденных несовершеннолетних переселенцев составляет примерно 192 тысячи человек.