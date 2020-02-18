Зеленський підписав закон про безкоштовне харчування для переселенців у закладах освіти

Володимир Зеленський підписав закон, за яким діти внутрішньо переміщених осіб, зможуть безкоштовно харчуватись у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах. Закон поширює свою дію також на приватні навчальні заклади.

Про зміни до законів України "Про дошкільну освіту", "Про дитяче харчування" та "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України.

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Закон, який був прийнятий ще 16 січня і забезпечуватиме також дитячим харчуванням дітей грудного віку та дітей другого року життя із числа внутрішньо переміщених осіб.

На думку авторів нового закону, внутрішньо переміщені особи потребують додаткового захисту.

Державою не забезпечено на належному рівні умови для проживання внутрішньо переміщених осіб на інших територіях України. Самі ж люди не в змозі обзавестись власним житлом за відсутності для цього коштів, часто не можуть працевлаштуватися у зв’язку з негативними тенденціями на ринку праці, а подекуди взагалі не мають засобів для існування,

– сказано в пояснювальній записці.

У документі також ідеться, що зміни до закону потребуватимуть додаткових грошей. Щоб забезпечити виконання закону, з держбюджету треба виділити додатково 323 мільйони гривень.

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Скільки в Україні неповнолітніх переселенців? За даними Міністерства соціальної політики, станом на кінець жовтня 2019 року в Україні кількість вимушених неповнолітніх переселенців становить приблизно 192 тисячі осіб.