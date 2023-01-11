Когда закончатся зимние каникулы в школах Киева и области
В Киеве ученики отдыхают от учебы месяц. Их зимние каникулы стартовали в конце декабря.
Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны были начаться 26 декабря 2022 года и завершиться 8 января 2023 года.
Важно Когда закончатся зимние каникулы в школах Украины
Когда закончатся зимние каникулы в школах Киева
Так, в Киеве зимние каникулы в школах стартовали 26 декабря 2022 года. Продолжится месяц – ученики вернутся на обучение 27 января 2023 года.
По словам главы столицы Виталия Кличко, учебные заведения в течение этого времени будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления.
Учителя, по желанию, могут взять на время каникул оплачиваемый отпуск.
В случае чрезвычайной ситуации в Киеве часть школ планировалось использовать для работы пунктов обогрева.
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Когда закончатся зимние каникулы в школах Киевщины
В этом учебном году ученики Киевщины будут отдыхать от обучения дольше обычного.
Зимние каникулы в школах области длятся от трех до четырех недель. В 99% учебных заведений перенесли осенние каникулы на зиму.
К слову, начались зимние каникулы в школах Киевщины в разных учебных заведениях в разные дни:
- с 19 декабря – каникулы в 77 заведениях;
- с 26 декабря – каникулы в 368 заведениях,
- с 31 декабря – каникулы в 191 учебном заведении.
Этот учебный год продлится в столичных школах до 1 июля.