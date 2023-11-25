Даты разные: когда ученики во Львовской области пойдут на зимние каникулы

В этом году из-за смены календаря школьники в Украине могут быстрее уходить на зимние каникулы. Так, дети уходят на отдых уже после 20 декабря или раньше.

При этом школы могут самостоятельно составлять графики отдыха учащихся. Когда будут зимние каникулы в школах Львовской области, читайте дальше.

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Когда зимние каникулы в школах Львовщины

Во Львовской области ученики будут отдыхать зимой от учебы неодновременно. В одних школах зимние каникулы стартуют быстрее, в других – позже. Все потому, что каждая община самостоятельно устанавливает сроки и дает отпуск школьников.

В департаменте образования и науки Львовской ОВА при этом назвали приблизительные даты зимних каникул в школах области.

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В большинстве учебных заведений зимний отпуск учеников стартует 23 или 25 декабря. Дети не будут учиться до 7 или 14 января.

В некоторых школах зимние каникулы стартуют 18 декабря.

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