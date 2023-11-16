Когда будут зимние каникулы в школах Киева

Зимние каникулы в школах украинской столицы продлятся две недели. Дети уйдут на отдых в конце декабря.

Стартуют зимние каникулы в школах Киева 23 декабря 2023 года. Когда учащиеся вернутся на обучение, читайте дальше.

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Когда зимние каникулы в школах Киева 2023 – 2024

Зимние каникулы в школах Киева завершатся 7 января 2024 года.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский ранее также сообщал, что ученики первых классов будут иметь дополнительные недельные каникулы с 19 по 25 февраля 2024 года.

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Чиновник также уточнил, что нынешний учебный год в столице продлится до 28 июня 2024 года.

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Когда будут зимние каникулы в школах Украины 2023 – 2024