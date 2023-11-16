Когда будут зимние каникулы в школах Киева
16 ноября 2023, 15:31Читати новину українською
Зимние каникулы в школах украинской столицы продлятся две недели. Дети уйдут на отдых в конце декабря.
Стартуют зимние каникулы в школах Киева 23 декабря 2023 года. Когда учащиеся вернутся на обучение, читайте дальше.
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Когда зимние каникулы в школах Киева 2023 – 2024
Зимние каникулы в школах Киева завершатся 7 января 2024 года.
Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский ранее также сообщал, что ученики первых классов будут иметь дополнительные недельные каникулы с 19 по 25 февраля 2024 года.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
Чиновник также уточнил, что нынешний учебный год в столице продлится до 28 июня 2024 года.
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Когда будут зимние каникулы в школах Украины 2023 – 2024
- Школы в Украине на сегодняшний день могут самостоятельно составлять графики каникул учащихся.
- В этом году школьники зимой будут отдыхать в основном в течение 23 декабря 2023 – 7 января 2024 года и 30 декабря 2023 – 14 января 2024 года.
- Зимние каникулы продлятся преимущественно две недели. В отдельных регионах – до месяца.