Когда закончатся зимние каникулы в школах Закарпатья, Ивано-Франковска и Сум

В части украинских школ уже завершились зимние каникулы. В других дети возвращаются на обучение в середине или конце января.

Есть и такие школы, в которых обучение стартует в феврале – марте. А вот когда закончатся каникулы в школах Закарпатья, Ивано-Франковска и Сум, читайте в материале 24 Канала.

Читайте Когда закончатся зимние каникулы в школах Украины

Когда закончатся зимние каникулы в школах Закарпатья

В школах Ужгорода зимние каникулы стартовали 22 декабря 2022 и должны завершиться 20 января 2023 года. Также месяц в такие же даты этой зимой отдыхают и школьники Закарпатской области. Однако не все.

В Мукачево дети ушли на зимний отдых 19 декабря 2022 и будут отдыхать от обучения вплоть до 15 февраля. Такие продолжительные каникулы ученики получили, ведь не отдыхали осенью.

Когда возвращаются на обучение ученики Ивано-Франковска

В Ивано-Франковске каждая школа дать каникул может корректировать самостоятельно. Главное, чтобы дети учились минимум 175 дней в учебном году.

Все же по стандартному графику зимние каникулы в школах города должны были стартовать 26 декабря 2022 и продолжаться до 26 февраля 2023 года.

Важно Когда закончатся зимние каникулы в школах Украины

Когда завершатся зимние школьные каникулы в Сумах

В Сумах школьные зимние каникулы длятся месяц. Так, дети ушли на отдых 24 декабря 2022 и возвращаются на обучение 28 января 2023 года.

В области ученики отдыхали с 26 декабря 2022 по 13 января 2023 года.

Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны были стартовать 26 декабря 2022 года и завершиться 8 января 2023 года.