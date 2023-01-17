Є й такі школи, в яких навчання стартує у лютому – березні. А от коли закінчаться канікули у школах Закарпаття, Івано-Франківська та Сум, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Читайте Коли закінчаться зимові канікули у школах України

Коли закінчаться зимові канікули у школах Закарпаття

У школах Ужгорода зимові канікули стартували 22 грудня 2022 року і мають завершитися 20 січня 2023 року. Також місяць у такі ж дати цієї зими відпочивають і школярі Закарпатської області. Проте не всі.

У Мукачеві діти пішли на зимовий відпочинок 19 грудня 2022 року і відпочиватимуть від навчання аж до 15 лютого. Такі тривалі канікули учні отримали, адже не відпочивали восени.

Коли повертаються на навчання учні Івано-Франківська

В Івано-Франківську кожна школа дати канікул може коригувати самостійно. Головне, аби діти вчилися мінімум 175 днів у навчальному році.

Все ж за стандартним графіком зимові канікули у школах міста мали стартувати 26 грудня 2022 року і тривати до 26 лютого 2023 року.

Важливо Коли закінчаться зимові канікули у школах України

Коли завершаться зимові шкільні канікули у Сумах

У Сумах шкільні зимові канікули тривають місяць. Так, діти пішли на відпочинок 24 грудня 2022 року і повертаються на навчання 28 січня 2023 року.

Натомість в області учні відпочивали з 26 грудня 2022 до 13 січня 2023 року.

Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мали стартувати 26 грудня 2022 року і завершитися 8 січня 2023 року.