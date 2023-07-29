В частности, земляки могут неправильно называть отдельные знаки зодиака. Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" подсказал, какие ошибки исправить.

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Какие ошибки в знаках зодиака совершают украинцы

Так, Авраменко назвал "проблемные" знаки зодиака. То есть такие, в названиях которых украинцы часто совершают ошибки.

В частности, языковед акцентировал внимание на акценте слова "овен". Так, надо делать упор на букве "е" и говорить "овЕн", а не на букве "о" ("Овен"). При этом в родительном падеже следует говорить "овнА" с ударением на последнем слоге.

По словам учителя, правильно говорить и "телець", а не "тілець" (укр.). Все потому, что мы видим изображение не тела (укр. тіла з "i"), а теленка (укр. теляти з "е").

Также нужно произносить "терезИ", отмечая именно букву "И", уточнил языковед. И отметил правильное название еще одного знака зодиака.

Козоріг – не Козеріг (укр.). С буквой "е" этот знак в русском языке. В украинском – с "о",

– подчеркнул Авраменко.