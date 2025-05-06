Золотой медали не будет: какую награду получат лучшие выпускники
- Выпускникам с высокими оценками будут вручать свидетельство о полном общем среднем образовании с отличием вместо золотой медали.
- Пересдача оценок за семестр на более высокий балл не позволит получить документ с отличием.
Ученики, которые завершили обучение с оценками высокого уровня по всем предметам, не получат в этом году золотую медаль. Им вместо этого вручат свидетельство о полном общем среднем образовании с отличием.
Соответствующий приказ подписал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, отмечает 24 Канал. Право на получение свидетельства с отличием имеют выпускники, которые по результатам годового оценивания по всем предметам имеют результаты обучения 10, 11, 12 баллов.
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Какую награду получат лучшие ученики
Пересдача оценок за семестр на высший балл не позволит получить документ с отличием.
Повышение результатов семестрового оценивания путем корректировки не дает оснований для вручения выпускникам 9 и 11 (12) классов свидетельств о получении образования с отличием,
– говорится в приказе.
Зато ученики, которые ранее могли претендовать на получение серебряной медали, получат обычное свидетельство о полном общем среднем образовании.
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Отмена медалей в школах: детали
- Образовательный комитет Верховной Рады Украины ранее рекомендовал отменить вручение в школах и изготовление золотых и серебряных медалей государственного образца.
- Так намеревались сэкономить бюджетные средства.
- Украинцы вместо этого высказали разные мнения по этому поводу. Одни считали, что медали являются моральной компенсацией за достижения на олимпиадах и конкурсах, другие – что такие отличия ученикам не нужны, ведь главное – знания.
- Эксообразовательный омбудсмен Сергей Горбачев в начале 2024 года сообщал, что в прошлом году государство потратило 1,8 миллиона гривен для закупки 21,3 тысячи медалей, а в 2022 году – 1,77 миллиона гривен для закупки 20,6 тысячи медалей для награждения выпускников.