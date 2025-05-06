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Учеба Образование в Украине Золотой медали не будет: какую награду получат лучшие выпускники
6 мая, 17:11
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Золотой медали не будет: какую награду получат лучшие выпускники

Мария Волошин
Основні тези
  • Выпускникам с высокими оценками будут вручать свидетельство о полном общем среднем образовании с отличием вместо золотой медали.
  • Пересдача оценок за семестр на более высокий балл не позволит получить документ с отличием.

Ученики, которые завершили обучение с оценками высокого уровня по всем предметам, не получат в этом году золотую медаль. Им вместо этого вручат свидетельство о полном общем среднем образовании с отличием.

Соответствующий приказ подписал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, отмечает 24 Канал. Право на получение свидетельства с отличием имеют выпускники, которые по результатам годового оценивания по всем предметам имеют результаты обучения 10, 11, 12 баллов.

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Какую награду получат лучшие ученики

Пересдача оценок за семестр на высший балл не позволит получить документ с отличием.

Повышение результатов семестрового оценивания путем корректировки не дает оснований для вручения выпускникам 9 и 11 (12) классов свидетельств о получении образования с отличием, 
– говорится в приказе.

Зато ученики, которые ранее могли претендовать на получение серебряной медали, получат обычное свидетельство о полном общем среднем образовании.

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  • Так намеревались сэкономить бюджетные средства.
  • Украинцы вместо этого высказали разные мнения по этому поводу. Одни считали, что медали являются моральной компенсацией за достижения на олимпиадах и конкурсах, другие – что такие отличия ученикам не нужны, ведь главное – знания.
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