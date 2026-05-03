Не "шалфей": як українською називати цю лікарську рослину
- Правильна українська назва рослини "шалфей" – шавлія, що є калькою з російської.
- В Україні росте 29 видів шавлії, дві з яких культивуються: шавлія лікарська та шавлія мускатна.
Частина назв рослин мають народну назву та латинську. Подекуди вони збігаються чи різняться частково, але важливо знати своє, щоб не калькувати чуже.
Як називається рослина "шалфей" українською
Як назвати "шалфей" українською?
Цю красиву ароматну рослину саджають на клумбах чи милуються дикорослою. А у побуті часто можна почути назву – "шалфей". Втім, це не українська норма, а калька з російської. Правильна українська назва цієї лікарської рослини – шавлі́я (наголос на "і").
Словник української мови (СУМ-20) пояснює: шавлія – багаторічна трав’яниста рослина з родини губоцвітих, яку вирощують як лікарську й декоративну.
У Фармацевтичному словнику також фіксується лише форма шавлія.
Українська назва дуже близька до латинської – Salvia, а літера "с" змінилася на "ш" під впливом німецької чи польської мов – szałwia.
Цікаво! Латинська назва рослини походить від salūs (-utis) "здоров’я; добро; порятунок" і одразу натякає на цілющі властивості рослини.
Серед інших народних назв можна зустріти – сальвія, шевлія, шалві́я.
Але "шалфей" – це чужа російська форма, яку ми не зустрічаємо у своїх словниках.
Чим цікава шавлія?
У народній медицині шавлія вважалася "травою життя", що лікує від застуди й додає сили. В українських замовляннях її називали "травою від утоми", бо вірили, що вона відновлює енергію.
У європейських легендах шавлія символізує мудрість і довголіття.
Відомо понад 1000 видів шавлії, а в Україні росте 29, і два з них культивуються – шавлія лікарська та шавлія мускатна.
Один з видів шавлії – шавлію сухостепову, в народі називають васильки. Але не варто плутати її з іншою квіткою, яку російською називають "васількі", українською це – волошка.
Про цінність цієї рослини свідчить і той факт, що на честь неї названо астероїд – 1083 Сальвія.