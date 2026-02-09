Точно чули у легендарній пісні: що означає слово "стожари"

В українській мові є величезна кількість цікавих слів. Чимало з них ви точно чули у піснях наших співаків.

Одне із таких – стожари. Що воно означає та хто зробив його популярним, розповідає 24 Канал.

Що таке стожари?

Слово "стожари" запам'яталося українцям з однойменної пісні легендарного українського співака Назарія Яремчука. Однак далеко не всі знали значення цього слова.

У Словнику української мови читаємо, що стожари – це народна назва сузір'я Плеяд, а також деяких інших сузір'їв.

Це слово можна зустріти і у творах українських письменників:

Над головою розсипавсь стожар; райський шлях простягсь угорі зористою стягою; все небо миготить тихими огниками... (Михайло Старицький, Облога.., 1961, 19);

Стожарів сяйво огняне На мене сипалось (Андрій Малишко, II, 1948, 167);

Далеко-далеко горіла громадка вогнів, мов стожар (Леся Українка, III, 1952, 623);

Тисячі вогнів.. Над містом спалахнули, і палає Стожарами Шевченківський бульвар (Ігор Муратов, Повість.., 1948, 45).

У Вікіпедії можна відшукати ще одне значенння цього слова: сто́жар (діал. сте́жір) – обгороджене місце, де стоять стоги сіна. Інше значення: "стіг сіна", "копиця".

Зауважимо, що композитор Павло Дворський, який написав музику до однойменної пісні Назарія Яремчука, зазначав: "Стожари – це сузір'я із семи зірок, і за легендою, хто зустріне своє кохання під цим дивом, коли воно не буде сховане за хмарами, то закохані будуть вічно щасливими".

Назарій Яремчук виконує пісню "Стожари": відео

Що відомо про Назарія Яремчука?