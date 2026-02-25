Близько 40 тисяч учителів кинули вчителювання: яких фахівців сильно бракує
- Приблизно 40 тисяч українських учителів, або 12% від загальної кількості, залишили професію в 2024-2025 навчальному році.
- Є гостра нестача вчителів у природничих науках та математиці.
Чимало українських педагогів йде з професії. Хтось змінює сферу діяльності, хтось навіть їде за кордон.
За даними дослідження Освіторії, у 2024 – 2025 навчальному році приблизно 40 тисяч (це близько 12%) вчителів вийшли із системи освіти. Про це заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова розповіла в інтерв'ю УП.
Чому вчителі йдуть з професії?
Посадовиця зазначила: безумовно, війна стала каталізатором, зокрема, для переходу в іншу сферу або, наприклад, для виїзду за кордон.
Водночас серед причин зменшення кількості вчителів у професії – вихід на пенсію та звільнення, –
уточнила вона.
Однак Кузьмичова розповів і про інший бік медалі. За її словами, з одного боку, бракує вчителів, а з іншої – загальної кількості ставок є більше ніж потребує система.
Але є чітка і гостра нестача в окремих галузях, особливо в природничих науках (фізиці, біології, хімії) та математичній галузі
– наголосила вона.
І зауважила, що у певних регіонах і громадах кількість педагогів більша ніж потребує система.
Чи зросли зарплати вчителів в Україні?
- З початку 2026 року вчителям в Україні підвищили зарплати: на 30% з 1 січня і ще буде на 20% з 1 вересня.
- А "вчительська тисяча" зросла до 2 тисяч гривень для всіх учителів і 4 тисяч гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).
- Заступник голови Профспілки освітян Сергій Романюк при цьому звернувся до посадовців щодо питання необхідності фіксованої надбавки за престижність педагогічної праці.
- У МОН заявили, що стежать, аби громади не знижували доплату за престижність педагогам. І бачить, які громади це роблять.