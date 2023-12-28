Школи в Україні охоронятимуть поліцейські: чи матимуть зброю

Невдовзі українські школи охоронятимуть правоохоронці. Це будуть спеціально навчені та екіпіровані люди.

Голова Нацполіції Іван Вигівський розповів деталі про проєкт "Офіцери шкільної безпеки". За його словами, це завдання поставило для виконання керівництво держави.

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Вигівський розповів про проєкт "Офіцери шкільної безпеки"

Вигівський зауважив, що реалізація цього проєкту – не бажання поліції просто набрати людей і не йти в армію. Він спрямований на посилення безпеки у навчальних закладах, аби туди не могли потрапити сторонні особи та не можна було пронести небезпечні предмети.

Цей поліцейський стане таким собі вартовим безпеки, зможе у контакті з адміністраціями шкіл та батьківськими комітетами донести рекомендації з необхідних заходів безпеки, буде захищати дітей,

– заявив глава Нацполіції.

І додав, що реалізація проєкту сприятиме поверненню наших громадян в Україну, які бояться, що їхні діти будуть в небезпеці в школах.

Проєкт, до слова, вже стартував. На місцях, за словами Вигівського, укладатимуть договори між поліцією охорони та місцевими ОТГ, на території яких розташовані школи. Поліцейські у школах також здійснюватимуть відповідний пропускний режим з функціонуванням арочного металодетектору.

Щодо наявності зброї у поліцейського офіцера безпеки в школах, то зараз це дискусійне питання. Ми ведемо діалог з директорами шкіл, і є різні думки з цього приводу,

– заявив глава Нацполіції.

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В українських школах посилюватимуть безпеку