Школярам в Одесі продовжили канікули, а дошкільнят повертають у садочки
Джерело:Олена Буйневич
У школах Одеси через складну енергетичну ситуацію продовжили канікули. Натомість дошкільнят повертають у садочки.
Про ситуацію із навчанням у місті розповіла очільниця департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич. Також уточнила, яка ситуація із харчуванням дітей у закладах освіти на сьогодні.
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Як вчитимуться діти в Одесі
Так, чиновниця повідомила, що з 8 лютого дитсадки, які працюють очно, повертаються до звичайного графіку роботи. Харчуванням дітей забезпечать. Приготування і доставку їжі, за її словами, у закладах освіти, в яких є світло, організували за два дні.
Натомість у школах Одеси продовжили канікули до кінця тижня.
За рішенням адміністрації, розпочинають очні заняття школи, у яких є світло. Заклади освіти інформують батьків щодо ситуації у конкретній школі,
– наголосила Буйневич.
Напередодні в Одесі оголосили канікули у школах
В Одесі через значні проблеми з електропостачанням у школах оголосили невеликі канікули. Школярі відпочивали 6 та 7 лютого.
У садочках працювали чергові групи.
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Що відомо про аварію зі світлом на Одещині
- 3 та 4 лютого в Одеській області трапилось дві масштабні аварії на підстанції. Внаслідок цього пів мільйона людей залишились без світла.
- Тоді з Києва в регіон на прохання адміністрації Одеси відрядили міністра енергетики та очільника Укренерго. Згодом Денис Шмигаль доручив утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, в який також увійдуть виконувач обов'язків глави МВС, голови ДСНС та ОВА, керівник Укренерго тощо.
- Станом на 5 лютого глава Укренерго Володимир Кудрицький зауважив, що суттєві проблеми зі світлом залишаються. Обмежене енергопостачання мають майже 300 тисяч абонентів.
- У області діє пропорція світла: 2 години – увімкнене, 10 – вимкнене. За словами Кудрицького, 10 лютого Одеса зможе повернутися до звичних графіків вимкнення.