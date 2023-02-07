Школярам в Одесі продовжили канікули, а дошкільнят повертають у садочки

У школах Одеси через складну енергетичну ситуацію продовжили канікули. Натомість дошкільнят повертають у садочки.

Про ситуацію із навчанням у місті розповіла очільниця департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич. Також уточнила, яка ситуація із харчуванням дітей у закладах освіти на сьогодні.

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Так, чиновниця повідомила, що з 8 лютого дитсадки, які працюють очно, повертаються до звичайного графіку роботи. Харчуванням дітей забезпечать. Приготування і доставку їжі, за її словами, у закладах освіти, в яких є світло, організували за два дні.

Натомість у школах Одеси продовжили канікули до кінця тижня.

За рішенням адміністрації, розпочинають очні заняття школи, у яких є світло. Заклади освіти інформують батьків щодо ситуації у конкретній школі,

– наголосила Буйневич.

Напередодні в Одесі оголосили канікули у школах

В Одесі через значні проблеми з електропостачанням у школах оголосили невеликі канікули. Школярі відпочивали 6 та 7 лютого.

У садочках працювали чергові групи.

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