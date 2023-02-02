Швидше, ніж планували: коли закінчаться зимові канікули у школах Франківська

У ліцеях та гімназіях Івано-Франківська досі тривають зимові канікули. Однак учні невдовзі знову сядуть за парти.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків. І уточнив, що навчання планують відновити із середини лютого.

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Коли закінчаться зимові канікули у школах Франківська

Так, за словами мера, навчання у ліцеях та гімназіях Івано-Франківська має стартувати 13 лютого.

Ми попередньо готуємося, але відстежуємо ситуацію зі світлом, опаленням та безпекою,

– уточнив Марцінків.

При цьому додав, що міські лікарі прозвітували про зменшення захворюваності серед дітей. Це дає можливість успішно розпочати навчання.

Мер Івано-Франківська також зізнався, що саме через те, що школярі не вийшли на навчання відразу після свят, дало можливість стабілізувати ситуацію із захворюваністю на грип та коронавірус у місті.

До слова, станом на 31 січня у понад 500 прикарпатських ліцеях та гімназіях почалося навчання. Однак на зимових канікулах досі перебувають учні близько 70 шкіл області.

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