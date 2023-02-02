Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків. І уточнив, що навчання планують відновити із середини лютого.
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Коли закінчаться зимові канікули у школах Франківська
Так, за словами мера, навчання у ліцеях та гімназіях Івано-Франківська має стартувати 13 лютого.
Ми попередньо готуємося, але відстежуємо ситуацію зі світлом, опаленням та безпекою,
– уточнив Марцінків.
При цьому додав, що міські лікарі прозвітували про зменшення захворюваності серед дітей. Це дає можливість успішно розпочати навчання.
Мер Івано-Франківська також зізнався, що саме через те, що школярі не вийшли на навчання відразу після свят, дало можливість стабілізувати ситуацію із захворюваністю на грип та коронавірус у місті.
До слова, станом на 31 січня у понад 500 прикарпатських ліцеях та гімназіях почалося навчання. Однак на зимових канікулах досі перебувають учні близько 70 шкіл області.
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Скільки мали відпочивати учні Івано-Франківська
- В Івано-Франківську кожна школа дати канікул може коригувати самостійно.
- Головне, аби діти вчилися мінімум 175 днів у навчальному році.
- Все ж за стандартним графіком зимові канікули у школах міста мали стартувати 26 грудня 2022 року і тривати до 26 лютого 2023 року.