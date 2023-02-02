Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив. И уточнил, что учебній процесс планируют возобновить с середины февраля.

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Когда закончатся зимние каникулы в школах Франковска

Так, по словам мэра, обучение в лицеях и гимназиях Ивано-Франковска должно стартовать 13 февраля.

Мы предварительно готовимся, но отслеживаем ситуацию со светом, отоплением и безопасностью,

– уточнил Марцинкив.

При этом добавил, что городские врачи отчитались об уменьшении заболеваемости среди детей. Это дает возможность успешно начать обучение.

Мэр Ивано-Франковска также признался, что именно из-за того, что школьники не вышли на учебу сразу после праздников, позволило стабилизировать ситуацию с заболеваемостью гриппом и коронавирусом в городе.

К слову, по состоянию на 31 января в более чем 500 лицеях Прикарпатья и гимназиях началось обучение. Однако на зимних каникулах до сих пор находятся ученики около 70 школ области.

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