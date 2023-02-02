Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив. И уточнил, что учебній процесс планируют возобновить с середины февраля.
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Когда закончатся зимние каникулы в школах Франковска
Так, по словам мэра, обучение в лицеях и гимназиях Ивано-Франковска должно стартовать 13 февраля.
Мы предварительно готовимся, но отслеживаем ситуацию со светом, отоплением и безопасностью,
– уточнил Марцинкив.
При этом добавил, что городские врачи отчитались об уменьшении заболеваемости среди детей. Это дает возможность успешно начать обучение.
Мэр Ивано-Франковска также признался, что именно из-за того, что школьники не вышли на учебу сразу после праздников, позволило стабилизировать ситуацию с заболеваемостью гриппом и коронавирусом в городе.
К слову, по состоянию на 31 января в более чем 500 лицеях Прикарпатья и гимназиях началось обучение. Однако на зимних каникулах до сих пор находятся ученики около 70 школ области.
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Сколько должны отдыхать ученики Ивано-Франковска
- В Ивано-Франковске каждая школа даты каникул может корректировать самостоятельно.
- Главное, чтобы дети учились минимум 175 дней в учебном году.
- Все же по стандартному графику зимние каникулы в школах города должны были стартовать 26 декабря 2022 года и продолжаться до 26 февраля 2023 года.