Що таке "сіни" та яку частину будинку називають цим цікавим словом

Попри те, що в архітектурі чимало запозичених слів, ми маємо і свої, якими позначаємо частини будинку чи певні кімнати, чи господарські будівлі. Як не прикро, але частина слів, уже призабута та замінена чужинцями. Саме час нагадати про своє.

Що позначають словом "сіни" та яке походження слова, розповідаємо з посиланням на словник "Горох".

Що таке "сіни" – яке походження і значення слова?

В українській мові є одне цікаве слово, яке стосується традиційної архітектури. Хтось знає його значення і користується досі, а для когось – це буде новина. Говоримо ми про слово – сіни.

Слово "сіни" – давнє й дуже характерне для української традиційної культури, як і слово "кватирка", про яке писали раніше. У Словнику української мови у 20 томах ним називають приміщення між входом до хати й житловими кімнатами, своєрідний перехідний простір між вулицею та оселею, те що сьогодні можна назвати "коридор".

Великий тлумачний словник сучасної української мови, де зазначено, що сіни – це передня частина будинку або холодне приміщення між входом і кімнатами, яка з'єднує жиле приміщення з ґанком, рундуком або ділить будинок, хату на дві половини.

У традиційній українській хаті сіни виконували кілька функцій:

захищали житлову частину від холоду й вітру;

слугували місцем для зберігання господарських речей;

у деяких хатах у сінях будували піч;

інколи з них був вхід до комори або на горище.

Мовознавці вважають, що слово "сіни" має праслов’янське походження – від форми sěnь або sěni, що означала накриття, навіс, покрите місце перед житлом. Спільнокореневі слова є і в інших слов’янських мовах: польською – sień (передпокій), чеською – síň, словацькою – sieň. Це свідчить, що поняття сіней як частини житла існувало ще у давніх слов’ян. І наголос у слові падає на перший склад – сІни.

Важливо! Слово "сіни" вживається лише у множині. Такі іменники в мовознавстві називають pluralia tantum – словами, що мають тільки форму множини (подібно до слів двері, ножиці, штани).

Український мовознавець і дослідник культури Іван Огієнко підкреслював, що назви частин традиційного житла зберігають давні пласти народної культури та побуту.

У традиційній архітектурі української хати сіни мали важливе значення. Через них потрапляли до житлової кімнати – хати, а також до комори. Саме тому сіни часто називали "серцем входу до дому".

Це слово точно ще збереглося в селах, ним активно користуються та навіть є кілька варіантів вживання слова:

сінки,

засінок,

передсінок (як загорода в сінях),

присінок,

присінки,

присінешня,

присіння.

Якщо ваше дитинство пройшло у селі, навіть на літніх канікулах, то котрийсь з варіантів ви точно чули. Сьогодні у сінях роззуваються та знімають верхній одяг. Хоч для містян звичнішим є слово – коридор, яке прийшло до нас з латини, але то тема іншого допису, у селі користуються, своїм, питомим – сіни.

У квартирах теж є таке приміщення, чому ж не має бути слова, поверніть його у мовлення.