Звільнили чи ні: у мережі помітили, що "Львівська політехніка" видалила заяву про Фаріон

Професорку Ірину Фаріон після скандальної заяви 15 листопада звільнили з "Львівської політехніки". Однак у мережі помітили, що "Львівська політехніка" нібито видалила повідомлення про звільнення Ірини Фаріон.

Видання ZAXID.NET пише, що "Львівська політехніка" прибрала з офіційних сторінок повідомлення про звільнення 59-річної професорки кафедри української мови наступного дня після оприлюднення інформації, інформує 24 Канал. Повідомлення про звільнення Фаріон було оприлюднено 15 листопада.

Дивіться також Чому за Фаріон взялася СБУ, а університет звільнив її з посади: усі подробиці скандалу

У політехніці відмовилися від коментарів

Видання пише, що сторінка із повідомленням про звільнення Фаріон на сайті політехніки доступна лише у кеші Google. 24 Канал перевірив цю інформацію і знайшов повідомлення про звільнення Фаріон на сайті університету.

24 Канал поспілкувався з фахівцями, які підтвердили, що на сайті "Львівської політехніки" відображається "звичайна новина", а не кеш-версія, як писали в ZAXID.NET.

Можна припустити, що "Львівська політехніка" тимчасово прибрала повідомлення про звільнення Фаріон, але згодом відновила новину.



Новина про звільнення Фаріон є на сайті політехніки / Скриншот сайту університету

Водночас ZAXID.NET інформує, що у львівському університеті відмовилися від коментарів з цього приводу.

"Ми не коментуємо цієї теми", – сказала керівниця пресцентру Наталія Павлишин.

На звільнення відреагувала сама професорка. Вона опублікувала наказ і поскаржилася, що її нібито звільнили без жодного підпису. Фаріон заявила, що буде оскаржувати звільнення в суді.

Чому звільнили Фаріон: деталі скандалу