Звільнили чи ні: у мережі помітили, що "Львівська політехніка" видалила заяву про Фаріон
Професорку Ірину Фаріон після скандальної заяви 15 листопада звільнили з "Львівської політехніки". Однак у мережі помітили, що "Львівська політехніка" нібито видалила повідомлення про звільнення Ірини Фаріон.
Видання ZAXID.NET пише, що "Львівська політехніка" прибрала з офіційних сторінок повідомлення про звільнення 59-річної професорки кафедри української мови наступного дня після оприлюднення інформації, інформує 24 Канал. Повідомлення про звільнення Фаріон було оприлюднено 15 листопада.
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У політехніці відмовилися від коментарів
Видання пише, що сторінка із повідомленням про звільнення Фаріон на сайті політехніки доступна лише у кеші Google. 24 Канал перевірив цю інформацію і знайшов повідомлення про звільнення Фаріон на сайті університету.
24 Канал поспілкувався з фахівцями, які підтвердили, що на сайті "Львівської політехніки" відображається "звичайна новина", а не кеш-версія, як писали в ZAXID.NET.
Можна припустити, що "Львівська політехніка" тимчасово прибрала повідомлення про звільнення Фаріон, але згодом відновила новину.
Новина про звільнення Фаріон є на сайті політехніки / Скриншот сайту університету
Водночас ZAXID.NET інформує, що у львівському університеті відмовилися від коментарів з цього приводу.
"Ми не коментуємо цієї теми", – сказала керівниця пресцентру Наталія Павлишин.
На звільнення відреагувала сама професорка. Вона опублікувала наказ і поскаржилася, що її нібито звільнили без жодного підпису. Фаріон заявила, що буде оскаржувати звільнення в суді.
Чому звільнили Фаріон: деталі скандалу
- Нещодавно Фаріон стала гостею програми "Рандеву з Яніною Соколовою" і критично висловилася про українських військових, які спілкуються російською. Вона сказала, що "категорично не приймає" те, що деякі військові бригади "Азов" та 3 окремої штурмової бригади спілкуються російською.
- Висловлювання Фаріон спричинили дискусію серед українців і здебільшого викликали обурення. Омбудсмен Дмитро Лубінець через заяву професорки звернувся до поліції, СБУ та Нацради.
- Також студенти політехніки організували мітинг проти Фаріон з вимогою звільнити професорку. Сама ж Фаріон звернулася до Зеленського, Залужного та Умєрова, щоб ті вжили заходів "щодо хамської поведінки заступника командира 3 ОШБр, майора ЗСУ Максима Жоріна і начальника штабу бригади "Азов" майора Богдана Кротевича".
- 15 листопада СБУ розпочала кримінальне провадження проти Фаріон, а міністр освіти Оксен Лісовий підтвердив, що професорку звільнили з "Львівської політехніки".
- Також в Україні перевірять "5 канал" через трансляцію програми "Рандеву з Яніною Соколовою".