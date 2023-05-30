Глава освітнього комітету ВРУ Бабак відмовився від наукового ступеня через плагіат
Джерело:телеграм Сергія Бабака
Очільник Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак відмовся від наукового ступеню доктора технічних наук. Це він зробив офіційно вчора.
Раніше Бабак анонсував, що готовий на такий крок. Він, як і очільник МОН Оксен Лісовий, вважає, що очищення системи треба починати з себе.
Важливо Міністр освіти Лісовий відмовився від наукового ступеня і анонсував новий закон
Бабак також відмовився від наукового ступеня
Бабак заявив, що формалізовані наукові ступені часто є "необхідним аксесуаром". Натомість науковця визначають якість, цитованість наукових праць та впроваджені наукові розробки, а не формалізований диплом.
Десь місяць тому я віддав на перевірку текст своєї докторської дисертації. І так, декілька експертиз показали, що там є часткові збіги тексту з іншими роботами. Хоча їх всі можна пояснити, формально це є порушенням,
– зізнався очільник профільного комітету Ради.
За його словами, формування нової культури в суспільстві варто починати з відмови від старої. Це стосується і питань академічної доброчесності.
Наступний крок – закон "Про академічну доброчесність", який зараз на стадії обговорення і доопрацювання,
– анонсував Бабак.
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Оксена Лісового звинуватили у плагіаті
- Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий 30 травня відмовився від свого наукового ступеня.
- 21 березня Верховна Рада України призначила на посаду міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
- Оксен Лісовий – воїн, науковець та директор Малої академії наук.
- Однак нового очільника МОН вже встигли звинуватити у плагіаті.
- Мовиться про кандидатську дисертацію з філософії, яку Лісовий захистив у 2012 році.
- Про історію з плагіатом дізналися на тлі позитивних відгуків про новообраного міністра. Уперше це опублікували на сторінці "Українського руху пацифістів". Ця організація відома тим, що виступає за "мирне закінчення війни і права кожної людини на відмову від військової служби". Засновником якої є журналіст з Івано-Франківська Руслан Коцаба. Його обвинувачують у держзраді.
- Членкиня освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа підтвердила те, що у дисертації Лісового є помилка. Однак вона не така масштабна, щоб не призначати автора роботи на посаду міністра, вважає Піпа.
- У МАН повідомили, що Оксен Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності.
- Новопризначений очільник Міносвіти зранку 23 березня оголосив, що подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. І заявив, що з нетерпінням чекає на результати. При цьому додав: якщо у його роботі виявлять порушення, відмовиться від ступеня кандидата наук.
- Свою дисертацію на перевірку подав також і очільник освітнього Комітету Ради Сергій Бакак.
- У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти заявили, що отримали дисертації.
- Перевірятимуть наукові роботи до 3 місяців, заявили у НАЗЯВО.
- Також очільник МОН розповів, що зараз формулюють нову ідею доброчесності, нові правила. Які саме, поки не уточнив, але зауважив, що у дисертаціях будуть "надавати більше академічної свободи університетам".