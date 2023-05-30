Глава освітнього комітету ВРУ Бабак відмовився від наукового ступеня через плагіат

30 травня 2023, 13:03
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Джерело:

телеграм Сергія Бабака

Очільник Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак відмовся від наукового ступеню доктора технічних наук. Це він зробив офіційно вчора.

Раніше Бабак анонсував, що готовий на такий крок. Він, як і очільник МОН Оксен Лісовий, вважає, що очищення системи треба починати з себе.

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Бабак також відмовився від наукового ступеня

Бабак заявив, що формалізовані наукові ступені часто є "необхідним аксесуаром". Натомість науковця визначають якість, цитованість наукових праць та впроваджені наукові розробки, а не формалізований диплом.

Десь місяць тому я віддав на перевірку текст своєї докторської дисертації. І так, декілька експертиз показали, що там є часткові збіги тексту з іншими роботами. Хоча їх всі можна пояснити, формально це є порушенням,
– зізнався очільник профільного комітету Ради.

За його словами, формування нової культури в суспільстві варто починати з відмови від старої. Це стосується і питань академічної доброчесності.

Наступний крок – закон "Про академічну доброчесність", який зараз на стадії обговорення і доопрацювання,
– анонсував Бабак.

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Оксена Лісового звинуватили у плагіаті

  • Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий 30 травня відмовився від свого наукового ступеня. 
  • 21 березня Верховна Рада України призначила на посаду міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
  • Оксен Лісовий – воїн, науковець та директор Малої академії наук.
  • Однак нового очільника МОН вже встигли звинуватити у плагіаті.
  • Мовиться про кандидатську дисертацію з філософії, яку Лісовий захистив у 2012 році.
  • Про історію з плагіатом дізналися на тлі позитивних відгуків про новообраного міністра. Уперше це опублікували на сторінці "Українського руху пацифістів". Ця організація відома тим, що виступає за "мирне закінчення війни і права кожної людини на відмову від військової служби". Засновником якої є журналіст з Івано-Франківська Руслан Коцаба. Його обвинувачують у держзраді.
  • Членкиня освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа підтвердила те, що у дисертації Лісового є помилка. Однак вона не така масштабна, щоб не призначати автора роботи на посаду міністра, вважає Піпа.
  • У МАН повідомили, що Оксен Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності.
  • Новопризначений очільник Міносвіти зранку 23 березня оголосив, що подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. І заявив, що з нетерпінням чекає на результати. При цьому додав: якщо у його роботі виявлять порушення, відмовиться від ступеня кандидата наук.
  • Свою дисертацію на перевірку подав також і очільник освітнього Комітету Ради Сергій Бакак.
  • У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти заявили, що отримали дисертації.
  • Перевірятимуть наукові роботи до 3 місяців, заявили у НАЗЯВО.
  • Також очільник МОН розповів, що зараз формулюють нову ідею доброчесності, нові правила. Які саме, поки не уточнив, але зауважив, що у дисертаціях будуть "надавати більше академічної свободи університетам".
Автор: Марія Волошин