Голова освітнього Комітету ВРУ готовий відмовитися від наукового ступеня
Джерело:Сергій Бабак
Очільник Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак також готовий відмовитися від свого наукового ступеня, якщо у його дисертації виявлять плагіат. Нардеп уже надіслав роботу на перевірку.
Важливо Очільник МОН подав свою дисертацію на перевірку і дав обіцянку
Сергій Бабак готовий відмовитися від наукового ступеня
Бабак наголосив, що вони з Лісовим починають очищення системи з себе. При цьому вже обговорили основні принципи освітньої політики, які підтримав президент.
Один з них – принцип академічної доброчесності. Ми хочемо очистити систему і для того, щоб це зробити, треба почати з себе. Тому ми зробили перший крок і подали документи з нашими дисертаціями до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на перевірку,
– заявив очільник Комітету ВРУ.
У разі виявлення у роботах академічної недоброчесності, Бабак та Лісовий готові відмовитися від своїх наукових ступенів.
Міністр освіти при цьому анонсував формування нової культури академічної доброчесності.
До теми Глава Міносвіти Оксен Лісовий назвав пріоритети своєї роботи
Лісового звинуватили у плагіаті: коротко
- 21 березня Верховна Рада України призначила на посаду міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
- Оксен Лісовий – воїн, науковець та директор Малої академії наук.
- Однак нового очільника МОН вже встигли звинуватити у плагіаті.
- Мовиться про кандидатську дисертацію з філософії, яку Лісовий захистив у 2012 році.
- Про історію з плагіатом дізналися на тлі позитивних відгуків про новообраного міністра. Уперше це опублікували на сторінці "Українського руху пацифістів". Ця організація відома тим, що виступає за "мирне закінчення війни і права кожної людини на відмову від військової служби". Засновником якої є журналіст з Івано-Франківська Руслан Коцаба. Його обвинувачують у держзраді.
- Членкиня освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа підтвердила те, що у дисертації Лісового є помилка. Однак вона не така масштабна, щоб не призначати автора роботи на посаду міністра, вважає Піпа.
- У МАН повідомили, що Оксен Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності.
- Новопризначений очільник Міносвіти зранку 23 березня оголосив, що подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. І заявив, що з нетерпінням чекає на результати. При цьому додав: якщо у його роботі виявлять порушення, відмовиться від ступеня кандидата наук.