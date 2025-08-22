Міносвіти пояснило, яким буде дистанційне навчання у 2025–2026 навчальному році
- Скасування наказу № 1112 викликало суперечки щодо дистанційного навчання.
- Міносвіти запевняє, що дистанційне навчання у школах не буде скасоване у 2025 – 2026 навчальному році.
Скасування старого наказу № 1112 про організацію дистанційного навчання спричинило суперечки та непорозуміння щодо можливого скасування дистанційного навчання. Але це зовсім не так.
Що змінилося із прийняттям нового закону в організації форматів дистанційного навчання, розповідає 24 Канал, посилаючись на "РБК-Україна".
Що змінилось і як відбуватиметься дистанційне навчання?
18 липня у Міністерстві освіти й науки повідомили, що наказ №1112 щодо порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах в умовах воєнного стану, було скасовано. У ньому йшлося, зокрема, про особливості організації очного, "змішаного" та дистанційного навчання дітей під час війни. Зміни торкнулися і наказу МОН №1115 – вилучено деякі норми.
Як реакція на це повідомлення – соцмережах почали з'являтись повідомлення, буцімто в Україні можуть скасувати дистанційне навчання в цілому.
Про те, як вчитимуться діти з 1 вересня – чи переведуть їх на дистанційне навчання, 24 Канад писав раніше.
Хоча перший віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що скасування закону не скасовує дистанційного навчання.
Дистанційне навчання не скасовуватимуть. Безпека дітей – наш ключовий пріоритет. Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційки – пріоритет,
– наголосив він.
Тож що зміниться:
- Вимоги до наповнення дистанційних класів встановлено на рівні очних та змішаних: не менше п'яти учнів для відкриття.
- Класи для дистанційного навчання можуть відкриватися незалежно від наявності повної лінійки паралелей в школі.
- Діти ВПО можуть навчатися дистанційно незалежно від місця перебування.
- Рішення не вплинуть на призупинення діяльності дистанційних шкіл.
Громадянам пояснили, що такі зміни було запроваджено на вимогу народних депутатів і прифронтових громад.
Які зміни у дистанційному навчанні готує МОН?
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий, під час освітньої конференції "Серпнева-2025: освіта для мінливого світу" теж дав свої пояснення.
Насправді ніяких надзвичайних змін в організації форматів дистанційного навчання не відбувається. Ми скасували наказ №1112, який вводив певні обмеження й певні зміни саме в кількість учнів у класах, які повинні навчатись у дистанційних класах,
– прокоментував міністр.
Він уточнив що тепер громади самостійно ухвалюють рішення, яку кількість учнів у дистанційних класах вони зберігають і яка кількість класів працюватиме у школах.
Міністерство ж працює над створенням додаткових можливостей для надання закладам освіти (які ще не отримали) цифрових інструментів для дистанційного навчання.
Нас турбує якість дистанційного навчання. Особливо у малокомплектних, маленьких школах. Особливо у прифронтових регіонах,
– наголосив міністр освіти.
Більшість шкіл уже забезпечені цифровими інструментами для дистанційного навчання та мають змогу використовувати різні інструменти, у тому числі і різноманітні підходи до системи контролю знань.
МОН спонукатиме школи та пропонуватиме можливості для використання якісної цифрової дистанційної освіти для шкіл, які з тих чи інших причин працюють дистанційно.
Все інше залишається без змін. Сьогодні частина дітей залишається в онлайні... Це, безумовно, пов'язано з безпековими обставинами,
– зауважив міністр освіти й науки.
Які види дистанційних класів існують?
Заступниця міністра освіти та науки Надія Кузьмичова прокоментувала, що дистанційна освіта є однією з форм навчання. Та розповіла, що декілька категорій дітей, які вчаться із застосуванням дистанційних засобів або у повноцінних дистанційних класах. А саме учні, які:
- перебувають за кордоном;
- перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ);
- перебувають у прифронтових регіонах (де станом на зараз не відновлене очне або змішане навчання).
Пані Кузьмичова дала коментар по особливостях кожної з категорій.
Третя категорія – це діти, які навчаються за повною програмою у повноцінних дистанційних класах. А у першій категорії – серед дітей, які перебувають поза межами України – немає такої "однорідності".
Про що йдеться. 50% країн, в яких перебувають наші діти, вимагають очного навчання в країні перебування. І це – дуже правильна політика, тому що очне навчання не може бути замінене навіть найякіснішим дистанційним,
– пояснила заступниця міністра.
Ці діти фізично повноцінно не можуть навчатися в українській системі освіти за повною програмою. Тому в українській системі освіти пропонується обрати "Українознавчий компонент".
І ось цей "Українознавчий компонент" – це окремий клас дистанційний. Отже, резюмуючи: у нас можуть бути два види класів, які займаються за дистанційною формою освіти і мають різні програми,
– повідомила Кузьмичова.
Тому і діляться дистанційні класи: один дистанційний клас – де навчаються діти за повними програмами. Другий дистанційний клас – де навчаються діти за "Українознавчим компонентом".
Обидва ці класи, якщо ми говоримо про формальні умови, можуть бути відкриті від п'яти дітей,
– підсумувала представниця МОН.
Але програми з "Українознавчим компонентом" не можуть обрати діти, які перебувають на території України. Проте, це не стосується школярів на ТОТ – їм дозволено.
Як бачимо, зміни щодо дистанційного навчання не суттєві, вони підкореговані під нагальні запити освіти.