Що змінилося із прийняттям нового закону в організації форматів дистанційного навчання, розповідає 24 Канал, посилаючись на "РБК-Україна".

Дивіться також Стипендії для талановитої молоді та освітян: хто та за що може їх отримати

Що змінилось і як відбуватиметься дистанційне навчання?

18 липня у Міністерстві освіти й науки повідомили, що наказ №1112 щодо порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах в умовах воєнного стану, було скасовано. У ньому йшлося, зокрема, про особливості організації очного, "змішаного" та дистанційного навчання дітей під час війни. Зміни торкнулися і наказу МОН №1115 – вилучено деякі норми.

Як реакція на це повідомлення – соцмережах почали з'являтись повідомлення, буцімто в Україні можуть скасувати дистанційне навчання в цілому.

Про те, як вчитимуться діти з 1 вересня – чи переведуть їх на дистанційне навчання, 24 Канад писав раніше.

Хоча перший віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що скасування закону не скасовує дистанційного навчання.

Дистанційне навчання не скасовуватимуть. Безпека дітей – наш ключовий пріоритет. Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційки – пріоритет,

– наголосив він.

Тож що зміниться:

Вимоги до наповнення дистанційних класів встановлено на рівні очних та змішаних: не менше п'яти учнів для відкриття.

Класи для дистанційного навчання можуть відкриватися незалежно від наявності повної лінійки паралелей в школі.

Діти ВПО можуть навчатися дистанційно незалежно від місця перебування.

Рішення не вплинуть на призупинення діяльності дистанційних шкіл.

Громадянам пояснили, що такі зміни було запроваджено на вимогу народних депутатів і прифронтових громад.

Які зміни у дистанційному навчанні готує МОН?

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий, під час освітньої конференції "Серпнева-2025: освіта для мінливого світу" теж дав свої пояснення.

Насправді ніяких надзвичайних змін в організації форматів дистанційного навчання не відбувається. Ми скасували наказ №1112, який вводив певні обмеження й певні зміни саме в кількість учнів у класах, які повинні навчатись у дистанційних класах,

– прокоментував міністр.

Він уточнив що тепер громади самостійно ухвалюють рішення, яку кількість учнів у дистанційних класах вони зберігають і яка кількість класів працюватиме у школах.