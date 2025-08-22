Что изменилось с принятием нового закона в организации форматов дистанционного обучения, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "РБК-Украина".

Что изменилось и как будет происходить дистанционное обучение?

18 июля в Министерстве образования и науки сообщили, что приказ №1112 о порядке и условиях получения общего среднего образования в коммунальных учреждениях в условиях военного положения, был отменен. В нем говорилось, в частности, об особенностях организации очного, "смешанного" и дистанционного обучения детей во время войны. Изменения коснулись и приказа МОН №1115 – изъяты некоторые нормы.

Как реакция на это сообщение – соцсетях начали появляться сообщения, якобы в Украине могут отменить дистанционное обучение в целом.

Хотя первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что отмена закона не отменяет дистанционного обучения.

Дистанционное обучение не будут отменять. Безопасность детей – наш ключевой приоритет. Мы живем в условиях войны, поэтому дистанционное обучение останется элементом образовательного процесса. Качество дистанционки – приоритет,

– подчеркнул он.

Поэтому что изменится:

Требования к наполнению дистанционных классов установлены на уровне очных и смешанных: не менее пяти учеников для открытия.

Классы для дистанционного обучения могут открываться независимо от наличия полной линейки параллелей в школе.

Дети ВПЛ могут учиться дистанционно независимо от места пребывания.

Решение не повлияют на приостановление деятельности дистанционных школ.

Гражданам объяснили, что такие изменения были введены по требованию народных депутатов и прифронтовых общин.

Какие изменения в дистанционном обучении готовит МОН?

Министр образования и науки Оксен Лисовой, во время образовательной конференции "Августовская-2025: образование для меняющегося мира" тоже дал свои объяснения.

На самом деле никаких чрезвычайных изменений в организации форматов дистанционного обучения не происходит. Мы отменили приказ №1112, который вводил определенные ограничения и определенные изменения именно в количество учеников в классах, которые должны учиться в дистанционных классах,

– прокомментировал министр.

Он уточнил что теперь общины самостоятельно принимают решение, какое количество учеников в дистанционных классах они сохраняют и какое количество классов будет работать в школах.