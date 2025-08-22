Что изменилось с принятием нового закона в организации форматов дистанционного обучения, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "РБК-Украина".
Что изменилось и как будет происходить дистанционное обучение?
18 июля в Министерстве образования и науки сообщили, что приказ №1112 о порядке и условиях получения общего среднего образования в коммунальных учреждениях в условиях военного положения, был отменен. В нем говорилось, в частности, об особенностях организации очного, "смешанного" и дистанционного обучения детей во время войны. Изменения коснулись и приказа МОН №1115 – изъяты некоторые нормы.
Как реакция на это сообщение – соцсетях начали появляться сообщения, якобы в Украине могут отменить дистанционное обучение в целом.
Хотя первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что отмена закона не отменяет дистанционного обучения.
Дистанционное обучение не будут отменять. Безопасность детей – наш ключевой приоритет. Мы живем в условиях войны, поэтому дистанционное обучение останется элементом образовательного процесса. Качество дистанционки – приоритет,
– подчеркнул он.
Поэтому что изменится:
- Требования к наполнению дистанционных классов установлены на уровне очных и смешанных: не менее пяти учеников для открытия.
- Классы для дистанционного обучения могут открываться независимо от наличия полной линейки параллелей в школе.
- Дети ВПЛ могут учиться дистанционно независимо от места пребывания.
- Решение не повлияют на приостановление деятельности дистанционных школ.
Гражданам объяснили, что такие изменения были введены по требованию народных депутатов и прифронтовых общин.
Какие изменения в дистанционном обучении готовит МОН?
Министр образования и науки Оксен Лисовой, во время образовательной конференции "Августовская-2025: образование для меняющегося мира" тоже дал свои объяснения.
На самом деле никаких чрезвычайных изменений в организации форматов дистанционного обучения не происходит. Мы отменили приказ №1112, который вводил определенные ограничения и определенные изменения именно в количество учеников в классах, которые должны учиться в дистанционных классах,
– прокомментировал министр.
Он уточнил что теперь общины самостоятельно принимают решение, какое количество учеников в дистанционных классах они сохраняют и какое количество классов будет работать в школах.
Министерство же работает над созданием дополнительных возможностей для предоставления учебным заведениям (которые еще не получили) цифровых инструментов для дистанционного обучения.
Нас беспокоит качество дистанционного обучения. Особенно в малокомплектных, маленьких школах. Особенно в прифронтовых регионах,
– подчеркнул министр образования.
Большинство школ уже обеспечены цифровыми инструментами для дистанционного обучения и могут использовать различные инструменты, в том числе и различные подходы к системе контроля знаний.
МОН будет побуждать школы и предлагать возможности для использования качественной цифровой дистанционного образования для школ, которые по тем или иным причинам работают дистанционно.
Все остальное остается без изменений. Сегодня часть детей остается в онлайне... Это, безусловно, связано с обстоятельствами безопасности,
– отметил министр образования и науки.
Какие виды дистанционных классов существуют?
Заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева прокомментировала, что дистанционное образование является одной из форм обучения. И рассказала, что несколько категорий детей, которые учатся с применением дистанционных средств или в полноценных дистанционных классах. А именно ученики, которые:
- находятся за границей;
- находятся на временно оккупированных территориях (ВОТ);
- находятся в прифронтовых регионах (где по состоянию на сейчас не восстановлено очное или смешанное обучение).
Госпожа Кузьмичева дала комментарий по особенностям каждой из категорий.
Третья категория – это дети, которые учатся по полной программе в полноценных дистанционных классах. А в первой категории – среди детей, которые находятся за пределами Украины – нет такой "однородности".
О чем идет речь. 50% стран, в которых находятся наши дети, требуют очного обучения в стране пребывания. И это – очень правильная политика, потому что очное обучение не может быть заменено даже самым качественным дистанционным,
– объяснила заместитель министра.
Эти дети физически полноценно не могут учиться в украинской системе образования по полной программе. Поэтому в украинской системе образования предлагается выбрать "Украиноведческий компонент".
И вот этот "Украиноведческий компонент" – это отдельный класс дистанционный. Итак, резюмируя: у нас могут быть два вида классов, которые занимаются по дистанционной форме образования и имеют разные программы,
– сообщила Кузьмичева.
Поэтому и делятся дистанционные классы: один дистанционный класс – где учатся дети по полным программам. Второй дистанционный класс – где учатся дети по "Украиноведческому компоненту".
Оба эти классы, если мы говорим о формальных условиях, могут быть открыты от пяти детей,
– подытожила представительница МОН.
Но программы с "Украиноведческим компонентом" не могут выбрать дети, которые находятся на территории Украины. Однако, это не касается школьников на ВОТ – им разрешено.
Как видим, изменения по дистанционному обучению не существенные, они подкорректированы под насущные запросы образования.