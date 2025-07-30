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Освіта Освіта в Україні Які ціни на навчання у Харківському університеті імені Каразіна
30 липня, 21:06
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Які ціни на навчання у Харківському університеті імені Каразіна

Марія Волошин
Основні тези
  • Вартість навчання у Харківському університеті імені Каразіна на 2025-2026 навчальний рік на бакалавраті коливається від 28 тисяч до 46,7 тисяч гривень залежно від спеціальності.
  • Найдорожчі спеціальності – "Економіка та міжнародні економічні відносини", "Менеджмент", "Маркетинг", "Право" та інші. 

Харківський національний університет імені Василя Каразіна є одним із десяти найкращих вишів нашої країни. У ЗВО вже погодили вартість навчання на 2025 – 2026 навчальний рік.

Мінімальна вартість здобуття освіти для вступників на бакалаврат цьогоріч становить 28 тисяч гривень, а максимальна – 46,7 тисячі гривень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET. 

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Скільки коштує навчання у ХНУ імені Каразіна?

Найдорожче – 46,7 тисячі гривень – треба заплатити за рік навчання на таких спеціальностях: 

  • "Економіка та міжнародні економічні відносини";

  • "Облік і оподаткування";

  • "Банківська справа";

  • "Менеджмент";

  • "Маркетинг";

  • "Торгівля";

  • Журналістика";

  • "Готельно-ресторанна справа";

  • "Туристичний бізнес";

  • "Право". 

До найдешевших спеціальностей належать ті, що пов'язані із підготовкою вчителів ("Середня освіта"). За рік навчання треба віддати 28 тисяч гривень. 

Так, вартість навчання на першому курсі Харківського університету імені Каразіна у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр) така:

  • Середня освіта (біологія та здоров'я людини) – 28 тисяч гривень;

  • Біологія та біохімія – 32 тисячі гривень;

  • Біотехнології та біоінженерія – 32 тисячі гривень;

  • Середня освіта (географія) – 28 тисяч гривень;

  • Географія та регіональні студії (усі освітні програми) – 38,5 тисячі гривень;

  • Науки про Землю (усі освітні програми) – 32 тисячі гривень;

  • Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями, усі освітні програми) – 46,7 тисячі гривень;

  • Облік і оподаткування – 46,7 тисячі гривень;

  • Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 46,7 тисячі гривень;

  • Менеджмент (усі освітні програми) – 46,7 тисячі гривень;

  • Маркетинг – 46,7 тисячі гривень;

  • Торгівля – 46,7 тисячі гривень;

  • Середня освіта (англійська мова, друга іноземна мова та зарубіжна література) – 28 тисяч гривень;

  • Філологія (перша мова – англійська) – 38,5 тисячі гривень;

  • Філологія (перша мова – німецька) – 38,5 тисячі гривень;

  • Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська – 38,5 тисячі гривень;

  • Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька – 38,5 тисячі гривень;

  • Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська – 38,5 тисячі гривень;

  • Історія та археологія – 32 тисячі гривень;

  • Комп'ютерні науки – 38,5 тисячі гривень;

  • Комп'ютерна інженерія – 38,5 тисячі гривень;

  • Кібербезпека – 38,5 тисячі гривень;

  • Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології – 32 тисячі гривень;

  • Середня освіта (математика) – 28 тисяч гривень;

  • Математика – 32 тисячі гривень;

  • Прикладна математика – 38,5 тисячі гривень;

  • Теоретична і прикладна інформатика – 38,5 тисячі гривень;

  • Фізична терапія – 38,5 тисячі гривень;

  • Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями, усі програми) – 46,7 тисячі гривень;

  • Міжнародні відносини (усі освітні програми) – 46,7 тисячі гривень;

  • Міжнародна логістика – 46,7 тисячі гривень;

  • Харчові технології – 32 тисячі гривень;

  • Готельно-ресторанна справа – 46,7 тисячі гривень;

  • Туристичний бізнес – 46,7 тисячі гривень;

  • Екологія – 32 тисячі гривень;

  • Агрономія та цифровізація агросфери – 32 тисячі гривень;

  • Середня освіта (інформатика) – 28 тисяч гривень;

  • Банківська справа та фінансовий консалтинг – 46,7 тисячі гривень;

  • Цифровий менеджмент в бізнесі – 46,7 тисячі гривень;

  • Комп'ютерні науки та інтелектуальні технології – 38,5 тисячі гривень;

  • Прикладна фізика та наноматеріали (усі освітні програми) – 32 тисячі гривень;

  • Психологія – 38,5 тисячі гривень;

  • Біомедична електроніка та комп'ютеризовані системи – 32 тисячі гривень;

  • Інформаційні технології керування складними системами – 38,5 тисячі гривень;

  • Соціологія (усі освітні програми) – 38,5 тисячі гривень;

  • Журналістика – 46,7 тисячі гривень;

  • Соціальна робота та консультування – 32 тисячі гривень;

  • Середня освіта (фізика та астрономія) – 28 тисяч гривень;

  • Фізика та астрономія (усі освітні програми) – 32 тисячі гривень;

  • Філологія (українська мова та література, усі освітні програми) – 32 тисячі гривень;

  • Філологія (слов'янські мови та літератури, перша-польська) – 32 тисячі гривень;

  • Прикладна лінгвістика – 32 тисячі гривень;

  • Середня освіта (українська мова та література) – 28 тисяч гривень;

  • Філософія – 32 тисячі гривень;

  • Культурологія та музеєзнавство (усі освітні програми) – 32 тисячі гривень;

  • Політологія – 38,5 тисячі гривень;

  • Середня освіта (хімія) – 28 тисяч гривень;

  • Хімія – 32 тисячі гривень;

  • Право – 46,7 тисячі гривень;

  • Міжнародне право – 46,7 тисячі гривень;

  • Публічне управління та адміністрування (усі освітні програми) – 46,7 тисячі гривень;

  • Професійна освіта (економіка) – 28 тисяч гривень;

  • Професійна освіта (підприємництво у сфері послуг) – 28 тисяч гривень;

  • Професійна освіта (енергетика) – 28 тисяч гривень;

  • Професійна освіта (машинобудування) – 28 тисяч гривень;

  • Професійна освіта (нафтогазова справа) – 28 тисяч гривень;

  • Професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості) – 28 тисяч гривень;

  • Професійна освіта (харчові технології) – 28 тисяч гривень;

  • Професійна освіта (транспорт) – 28 тисяч гривень;

  • Професійна освіта (технології цифровізації) – 28 тисяч гривень;

  • Практична психологія – 38,5 тисячі гривень;

  • Менеджмент підприємницької діяльності – 46,7 тисячі гривень;

  • Інтернет-маркетинг – 46,7 тисячі гривень;

  • Торговельний бізнес та експертиза в митній справі – 46,7 тисячі гривень;

  • Електрична інженерія (усі освітні програми) – 32 тисячі гривень;

  • Комп'ютерно-інтегровані системи автоматизації технологічних процесів і об'єктів – 32 тисячі гривень;

  • Інформаційно-вимірювальні системи – 32 тисячі гривень;

  • Інноваційні харчові технології – 32 тисячі гривень;

  • Технології легкої промисловості – 32 тисячі гривень;

  • Професійна освіта. Охорона праці – 28 тисяч гривень;

  • Професійна освіта. Електроніка – 28 тисяч гривень;

  • Професійна освіта. Електромеханіка – 28 тисяч гривень;

  • Професійна освіта. Цифрові технології в управлінні та навчанні – 28 тисяч гривень;

  • Менеджмент адміністративної діяльності, сфери послуг та торгівлі – 46,7 тисячі гривень;

  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 32 тисячі гривень;

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