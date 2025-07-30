Які ціни на навчання у Харківському університеті імені Каразіна
- Вартість навчання у Харківському університеті імені Каразіна на 2025-2026 навчальний рік на бакалавраті коливається від 28 тисяч до 46,7 тисяч гривень залежно від спеціальності.
- Найдорожчі спеціальності – "Економіка та міжнародні економічні відносини", "Менеджмент", "Маркетинг", "Право" та інші.
Харківський національний університет імені Василя Каразіна є одним із десяти найкращих вишів нашої країни. У ЗВО вже погодили вартість навчання на 2025 – 2026 навчальний рік.
Мінімальна вартість здобуття освіти для вступників на бакалаврат цьогоріч становить 28 тисяч гривень, а максимальна – 46,7 тисячі гривень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.
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Скільки коштує навчання у ХНУ імені Каразіна?
Найдорожче – 46,7 тисячі гривень – треба заплатити за рік навчання на таких спеціальностях:
"Економіка та міжнародні економічні відносини";
"Облік і оподаткування";
"Банківська справа";
"Менеджмент";
"Маркетинг";
"Торгівля";
Журналістика";
"Готельно-ресторанна справа";
"Туристичний бізнес";
"Право".
До найдешевших спеціальностей належать ті, що пов'язані із підготовкою вчителів ("Середня освіта"). За рік навчання треба віддати 28 тисяч гривень.
Так, вартість навчання на першому курсі Харківського університету імені Каразіна у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр) така:
Середня освіта (біологія та здоров'я людини) – 28 тисяч гривень;
Біологія та біохімія – 32 тисячі гривень;
Біотехнології та біоінженерія – 32 тисячі гривень;
Середня освіта (географія) – 28 тисяч гривень;
Географія та регіональні студії (усі освітні програми) – 38,5 тисячі гривень;
Науки про Землю (усі освітні програми) – 32 тисячі гривень;
Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями, усі освітні програми) – 46,7 тисячі гривень;
Облік і оподаткування – 46,7 тисячі гривень;
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 46,7 тисячі гривень;
Менеджмент (усі освітні програми) – 46,7 тисячі гривень;
Маркетинг – 46,7 тисячі гривень;
Торгівля – 46,7 тисячі гривень;
Середня освіта (англійська мова, друга іноземна мова та зарубіжна література) – 28 тисяч гривень;
Філологія (перша мова – англійська) – 38,5 тисячі гривень;
Філологія (перша мова – німецька) – 38,5 тисячі гривень;
Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська – 38,5 тисячі гривень;
Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька – 38,5 тисячі гривень;
Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська – 38,5 тисячі гривень;
Історія та археологія – 32 тисячі гривень;
Комп'ютерні науки – 38,5 тисячі гривень;
Комп'ютерна інженерія – 38,5 тисячі гривень;
Кібербезпека – 38,5 тисячі гривень;
Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології – 32 тисячі гривень;
Середня освіта (математика) – 28 тисяч гривень;
Математика – 32 тисячі гривень;
Прикладна математика – 38,5 тисячі гривень;
Теоретична і прикладна інформатика – 38,5 тисячі гривень;
Фізична терапія – 38,5 тисячі гривень;
Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями, усі програми) – 46,7 тисячі гривень;
Міжнародні відносини (усі освітні програми) – 46,7 тисячі гривень;
Міжнародна логістика – 46,7 тисячі гривень;
Харчові технології – 32 тисячі гривень;
Готельно-ресторанна справа – 46,7 тисячі гривень;
Туристичний бізнес – 46,7 тисячі гривень;
Екологія – 32 тисячі гривень;
Агрономія та цифровізація агросфери – 32 тисячі гривень;
Середня освіта (інформатика) – 28 тисяч гривень;
Банківська справа та фінансовий консалтинг – 46,7 тисячі гривень;
Цифровий менеджмент в бізнесі – 46,7 тисячі гривень;
Комп'ютерні науки та інтелектуальні технології – 38,5 тисячі гривень;
Прикладна фізика та наноматеріали (усі освітні програми) – 32 тисячі гривень;
Психологія – 38,5 тисячі гривень;
Біомедична електроніка та комп'ютеризовані системи – 32 тисячі гривень;
Інформаційні технології керування складними системами – 38,5 тисячі гривень;
Соціологія (усі освітні програми) – 38,5 тисячі гривень;
Журналістика – 46,7 тисячі гривень;
Соціальна робота та консультування – 32 тисячі гривень;
Середня освіта (фізика та астрономія) – 28 тисяч гривень;
Фізика та астрономія (усі освітні програми) – 32 тисячі гривень;
Філологія (українська мова та література, усі освітні програми) – 32 тисячі гривень;
Філологія (слов'янські мови та літератури, перша-польська) – 32 тисячі гривень;
Прикладна лінгвістика – 32 тисячі гривень;
Середня освіта (українська мова та література) – 28 тисяч гривень;
Філософія – 32 тисячі гривень;
Культурологія та музеєзнавство (усі освітні програми) – 32 тисячі гривень;
Політологія – 38,5 тисячі гривень;
Середня освіта (хімія) – 28 тисяч гривень;
Хімія – 32 тисячі гривень;
Право – 46,7 тисячі гривень;
Міжнародне право – 46,7 тисячі гривень;
Публічне управління та адміністрування (усі освітні програми) – 46,7 тисячі гривень;
Професійна освіта (економіка) – 28 тисяч гривень;
Професійна освіта (підприємництво у сфері послуг) – 28 тисяч гривень;
Професійна освіта (енергетика) – 28 тисяч гривень;
Професійна освіта (машинобудування) – 28 тисяч гривень;
Професійна освіта (нафтогазова справа) – 28 тисяч гривень;
Професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості) – 28 тисяч гривень;
Професійна освіта (харчові технології) – 28 тисяч гривень;
Професійна освіта (транспорт) – 28 тисяч гривень;
Професійна освіта (технології цифровізації) – 28 тисяч гривень;
Практична психологія – 38,5 тисячі гривень;
Менеджмент підприємницької діяльності – 46,7 тисячі гривень;
Інтернет-маркетинг – 46,7 тисячі гривень;
Торговельний бізнес та експертиза в митній справі – 46,7 тисячі гривень;
Електрична інженерія (усі освітні програми) – 32 тисячі гривень;
Комп'ютерно-інтегровані системи автоматизації технологічних процесів і об'єктів – 32 тисячі гривень;
Інформаційно-вимірювальні системи – 32 тисячі гривень;
Інноваційні харчові технології – 32 тисячі гривень;
Технології легкої промисловості – 32 тисячі гривень;
Професійна освіта. Охорона праці – 28 тисяч гривень;
Професійна освіта. Електроніка – 28 тисяч гривень;
Професійна освіта. Електромеханіка – 28 тисяч гривень;
Професійна освіта. Цифрові технології в управлінні та навчанні – 28 тисяч гривень;
Менеджмент адміністративної діяльності, сфери послуг та торгівлі – 46,7 тисячі гривень;
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 32 тисячі гривень;
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