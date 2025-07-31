Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Скільки коштує рік навчання у Карпатському національному університеті імені Стефаника
31 липня, 22:19
8

Скільки коштує рік навчання у Карпатському національному університеті імені Стефаника

Марія Волошин
Основні тези
  • Вартість навчання у Карпатському національному університеті імені Стефаника на найдорожчих спеціальностях становить понад 40 тисяч гривень за рік.
  • Найдешевші спеціальності коштують близько 33 тисяч гривень на рік.

Триває вступна кампанія 2025 року. Абітурієнти уважно обирають виші та подають заяви на вступ.

Продовжуємо розповідати про ціни на навчання у різних вишах України. Цього разу у фокусі уваги – Карпатський національний університет імені Василя Стефаника. Цей виш входить до рейтингів найкращих у нашій державі, інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.

До теми Один з вишів дозволить частині першокурсників навчатися за індивідуальним графіком

Скільки коштує навчання у Карпатському університеті імені Стефаника?

Вартість найдорожчих спеціальностей у виші становить понад 40 тисяч гривень за рік. Такі гроші треба віддати за опанування "Музичного  мистецтва", "Філології (перша мова – англійська)", "Психології, "Права, "Образотворчого мистецтва та реставрації". 

Рік навчання на найдешевших спеціальностях коштує близько 33 тисяч гривень. Це, зокрема, такі як "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини; Хімія; Географія; Математика; Інформатика; Фізика та астрономія)", "Професійна освіта". 

Так, вартість навчання у виші на різних спеціальностях у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр) така

  • Економіка та міжнародні економічні відносини – 39,7 тисячі гривень;

  • Облік і оподаткування – 39,7 тисячі гривень;

  • Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 39,7 тисячі гривень;

  • Менеджмент – 39,7 тисячі гривень;

  • Маркетинг – 39,7 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 36 тисяч гривень;

  • Історія та археологія – 37,7 тисячі гривень;

  • Міжнародні економічні відносини – 39,7 тисячі гривень;

  • Політологія – 39,7 тисячі гривень;

  • Міжнародні відносини – 39,7 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Образотворче мистецтво) – 38,6 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Музичне мистецтво) – 40,3 тисячі гривень;

  • Дизайн – 39,7 тисячі гривень;

  • Образотворче мистецтво та реставрація – 40,3 тисячі гривень;

  • Музичне мистецтво – 41,9 тисячі гривень;

  • Хореографія, сценічне мистецтво – по 38,6 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 33,6 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Географія) – 33,6 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Хімія) – 33,6 тисячі гривень;

  • Біологія та біохімія – 35,3 тисячі гривень;

  • Екологія – 35,3 тисячі гривень;

  • Хімія – 35,3 тисячі гривень;

  • Географія та регіональні студії – 35,3 тисячі гривень;

  • Агрономія – 35,3 тисячі гривень;

  • Лісове господарство – 35,3 тисячі гривень;

  • Готельно-ресторанна справа – 39,7 тисячі гривень;

  • Туризм і рекреація – 39,7 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література) – 36 тисяч гривень;

  • Середня освіта (Українська мова і література) – 36 тисяч гривень;

  • Філологія (перша мова – польська) – 38,6 тисячі гривень;

  • Філологія (перша мова – чеська) – 37,8 тисячі гривень;

  • Філологія (Українська мова і література) – 37,8 тисячі гривень;

  • Журналістика – 39,7 тисячі гривень;

  • Дошкільна освіта – 37,8 тисячі гривень;

  • Початкова освіта – 37,8 тисячі гривень;

  • Професійна освіта – 33,6 тисячі гривень;

  • Дитячі та молодіжні служби – 37,5 тисячі гривень;

  • Соціальна робота та консультування – 37,5 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) – 38,1 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література) – 37,5 тисячі гривень;

  • Філологія (перша мова – англійська) – 42,7 тисячі гривень;

  • Філологія (перша мова – німецька) – 39,7 тисячі гривень;

  • Філологія (перша мова – французька) – 38,1 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Математика) – 33,6 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Інформатика) – 33,6 тисячі гривень;

  • Математика – 35,3 тисячі гривень;

  • Прикладна математика – 35,3 тисячі гривень;

  • Інженерія програмного забезпечення – 38,4 тисячі гривень;

  • Комп'ютерні науки – 36,9 тисячі гривень;

  • Інформаційні системи та технології – 36,9 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Фізична культура) – 36 тисяч гривень;

  • Фізична культура і спорт – 37,8 тисячі гривень;

  • Терапія та реабілітація – 39,7 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Фізика та астрономія) – 33,6 тисячі гривень;

  • Фізика та астрономія – 35,3 тисячі гривень;

  • Прикладна фізика та наноматеріали – 35,3 тисячі гривень;

  • Комп'ютерна інженерія – 36,9 тисячі гривень;

  • Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 35,3 тисячі гривень;

  • Матеріалознавство – 35,3 тисячі гривень;

  • Філософія – 36,9 тисячі гривень;

  • Психологія – 41,3 тисячі гривень;

  • Право – 41,3 тисячі гривень;

  • Правоохоронна діяльність – 41,3 тисячі гривень;

  • Спеціальна освіта (Логопедія) – 37,8 тисячі гривень;

  • Публічне управління та адміністрування – 39,7 тисячі гривень;

Раніше ми розповідали, що Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника перейменували на Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.